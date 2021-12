Smith / Kotzen – Better Days EP

Artist: Smith / Kotzen

Herkunft: England, USA

Album: Better Days EP

Spiellänge: 16:42 Minuten

Genre: Rock, Blues Rock

Release: 26.11.2021

Label: BMG

Link: https://www.smithkotzen.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre und Bass – Adrian Smith

Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug – Richie Kotzen

Tracklist:

Better Days Got A Better Hold On Me Hate And Love Rise Again

Erst im Frühjahr haben Smith / Kotzen eine wahnsinnig gute Scheibe in die Läden gebracht. Passend zum Record Day am Black Friday brachten sie nun die Better Days EP raus. Vier neue Songs, die in einem überraschend lockeren Blues Rock Gewand daherkommen und dabei doch so wirken, als würden diese Musiker schon seit Jahrzehnten gemeinsam Musik erschaffen.

Adrian Smith (Iron Maiden) und Richie Kotzen (ex-Mr Big, ex-Poison, The Winery Dogs uvm.) machen auch abseits ihrer Hauptpfade einfach großartige Musik.

Better Days ist eine groovende Nummer, die gleich zeigt, wohin die Reise bei dieser EP geht. Smith und Kotzen teilen sich fast alle Aufgaben bei ihren Songs und ergänzen sich gerade bei diesem Song einfach perfekt in den Gesangspassagen.

Got A Hold On Me steigt gleich eine ganze Ecke schneller ein und lässt etwas mehr erkennen, in welchem Genre die beiden Musiker viel Zeit verbringen. Gerade Adrian Smith ist mit Iron Maiden als Hauptband ja doch eher schneller und härter unterwegs. Auch die Liebe zu einem guten Gitarrensolo ist hier ähnlich ausgeprägt zu erkennen.

Hate And Love nimmt dann wieder das Tempo zurück und bringt ähnlich wie Better Days wieder diesen sauber abgestimmten rauen Gesang nach vorne. Eine Nummer, die sich innerhalb kürzester Zeit in meinem Gehörgang festgesetzt hat und da kaum wieder rauszukriegen ist.

Rise Again klingt dann erst mal wieder ganz anders. Als wären da andere Musiker am Werk. Was nicht bedeutet, dass der Song schlechter ist als die anderen Nummern dieser EP, aber er hebt sich deutlich ab und die Ohren müssen sich erst mal an dieses fast schon experimentelle Stück gewöhnen.