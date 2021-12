Sandberg A/S – Bluetooth Speakerphone Pro

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Bluetooth Speakerphone Pro

USB 2.0 interface

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 USB BT dongle for Plug&Play, range up to 30m

Connector: 1 x USB-A

USB charge power: 5V, 500mA

Built in battery: 2000 mAh

Talk time: 5-10 hours

Standby time: 180 hours

Microphones: 3 x Omni-directional microphones

Audio bandwidth 100Hz~16kHz

Sensitivity: -38dB,

Signal to noise ratio: 65dB

Coverage: Up to 3 metres

Speaker: 2″, 5W, 4Ω

5 click keys

5 click keys 7 LED lights

Gewicht: 252 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/bluetooth-speakerphone-pro

Preis: 154,99 € (UVP)

Das dänische Unternehmen Sandberg A/S hat uns das nächste Produkt aus seinem Hause für einen Techcheck zur Verfügung gestellt. Heute dürfen alle Homeoffice geplagten Headbanger ihre Ohren spitzen. Es geht um das Bluetooth Speakerphone Pro, welches ihr rasend schnell mit eurem Laptop oder Rechner verbinden könnt, um noch entspannter eine Onlinekonferenz führen zu können. Ein großer Vorteil bei dem eleganten wie kompakten Helfer ist, dass über dieses Mikrofon mit den integrierten Boxen auch ganz entspannt mehrere Teilnehmer in einem Raum mit den anderen Kollegen vor den anderen Endgeräten kommunizieren können. Mit den typischen fünf Jahren Garantie versehen, kommt der Bluetooth Speakerphone Pro in einem schwarzen Softcase, in dem der Speaker ohne Probleme transportiert werden kann. Mit über 150 Euro legen die Dänen die Messlatte hoch und so ist man ohne Frage gespannt, was die kleine runde Scheibe alles zu bieten hat. Neben dem eigentlichen Speaker liefern Sandberg A/S einen USB Dongle mit, der dafür sorgt, dass die benötigten Treiber im Handumdrehen ihren Platz finden. Neben dem bereits erwähnten Case blickt man auf die kurze Anleitung und ein 110 cm langes USB-Kabel.

Kommen wir auf die technischen Fakten. Der Bluetooth Speakerphone Pro bietet eine entspannte Audiolösung für Onlinemeetings. Flexibel und vielseitig kann man mit dem Produkt eine neue Freiheit gewinnen, die jedes Meeting bereichert und vor allem auf den neusten technischen Stand bringt. Wenn schon online, dann richtig, oder? Genau das haben sich die skandinavischen Hersteller gedacht und dürften damit in der immer noch andauernden Pandemie goldrichtig liegen. Die Qualität spricht jedenfalls für das Konzept, in das wir nun tiefer eintauchen möchten. Entweder schließt man kabelgebunden den Speaker am USB-Anschluss des Laptops/PCs an oder drahtlos per Bluetooth. Zwei Fliegen schlägt das Konzept, in dem Mikrofon und Lautsprecher in einem Gehäuse an den Mann gebracht werden. Dank der Bluetooth-Funktion könnt ihr es auch mit allen anderen mobilen Geräten verwenden, und zwar sowohl für Videochats als auch für normale Unterhaltungen. Ein Vorteil: Die lästigen Kopfhörer und Mikrofone können verstaut werden und der platzsparende Speaker bringt euch gleich in Position. Mit einem rauschreduzierenden 360-Grad-Mikrofon werden alle Stimmen aus jedem Winkel des Raums mit einem verdammt guten Klang (und das ohne Echo) eingefangen. Das Versprechen am Bluetooth Speakerphone Pro ist groß und wird zum Glück auch eingehalten. Neben dem 360-Grad-Mikrofon überzeugt die Akkuleistung von über fünf Stunden, die, je nachdem, wie intensiv die Session ist, auch bis zu zehn Stunden reichen kann. Mit einer Reichweite von 15 Metern macht man alles richtig und auch die Störungsfilter bringen den gewünschten Effekt. Die Hände frei und den Kopf vom Druck befreit, kann man auch stundenlang über intensive Themen diskutieren, ohne körperlich unnötig eingeschränkt zu werden.