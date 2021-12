Rising Insane – Afterglow

Artist: Rising Insane

Herkunft: Bremen, Deutschland

Album: Afterglow

Spiellänge: 42:49 Minuten

Genre: Metalcore, Post-Hardcore, Deathcore

Release: 10.12.2021

Label: Long Branch Records

Link: https://www.facebook.com/risinginsaneband

Bandmitglieder:

Gesang – Aaron Steineker

Gitarre – Sven Polizuk

Gitarre – Florian Köchy

Bassgitarre – Ulf Hedenkamp

Schlagzeug – Robert Kühling



Tracklist:

Afterglow Meant To Live War Fightless Bird Serenade Oxygen Breakout The Surface Something Inside Of Me Broken Homes Bend And Break Imprisoned

Rising Insane haben in den letzten Jahren viele schwere Momente durchlebt. Musikalisch läuft es für die Bremer Band richtig rund und die Jungs werden als richtig heißes Eisen gehandelt, wenn es um modernen Metalcore, Post-Hardcore und Deathcore geht. Verarbeitet werden die Erlebnisse von Sänger Aaron Steineker und Sven Polizuk, die auf dem dritten Langeisen die psychischen Belastungen in den einzelnen Phasen thematisieren. In 42 Minuten zünden die Norddeutschen ein Feuerwerk an Emotionen und verpacken dies in einen kraftvollen, dynamischen Presslufthammer, der die dicke Betondecke langsam zerbrechen soll. Das Artwork zeigt den tiefen Ocean, in dem die dunklen Seelen gen Oberflächen treiben wollen. Seit dem 10.12.2021 stehen die neuen zwölf Tracks über Long Branch Records zur Verfügung.

Afterglow heißt nicht nur das dritte Werk, sondern auch der Opener der Platte, der nicht lange nachglühen muss, um zu zünden. Die vier Minuten reißen das Tor der Achterbahn der Gefühle weit auf. Aaron Steineker bringt eigene Gedanken auf den Punkt, während seine Kollegen an den Instrumenten für die musikalische Untermalung sorgen. Treibende Riffs, drückende Passagen und immer wieder ein Abriss für ruhigere Situationen, die den Geist wie die Schatten auf dem Artwork loslassen. Kurze Stücke zwischen drei und vier Minuten ebnen den Weg durch die Platte, um den Hörer in kurzen Sequenzen durch die verschiedenen Höhen und Tiefen zu treiben. Hooks brechen das eingängige Korsett auf, aus dem Aaron Steineker immer wieder aus den Beats klettert, um wie eine mahnende Figur als Kopf von Rising Insane über den Dingen zu stehen. Fest verankert spürt man die persönlichen Schnittpunkte der Band, die in den einzelnen Kompositionen verankert wurden. Einfach mal Afterglow heraushauen war eben bei den Hanseaten nicht drin. Dafür steckt zu viel persönliches Leid und Hoffnung in War, Oxygen und Broken Homes. Mit einem langen Atem zeigt das Quintett trotz der recht klaren Ausrichtung viele Facetten, um an ihr persönliches Ziel zu kommen. Schön geschrieben, hörergeeignet abgestimmt und erfolgsorientiert aufgebaut wurde Afterglow nicht. Frei nach dem Motto „das Leben schreibt die besten Geschichten“, hinterlassen die einzelnen Nummern ordentlich Eindruck. Mutig und selbstbewusst gehen die Deutschen ganz bewusst den Weg der Verarbeitung und dürften von ihren Fans Zuspruch für die Umsetzung erhalten.