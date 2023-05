Name: Crew Republic – Trooper Progressive Lager

Herkunftsland: Bayern, Deutschland

Firma: Crew Republic

Art des Getränks: Bier

Jahrgang: entfällt

Link: www.crewrepublic.de/trooper

Abfüllmenge: 330 ml

Volumenprozent Alkohol: 5,0 %

Preis 20 Flaschen Kasten: 29,99 Euro zzgl. Versand

Online Shop: https://crewrepublic.de/shop/

Wir haben bereits in der Vergangenheit über die Craft-Bier-Pioniere Crew Republic aus Bayern berichtet, die in voller Hingabe ihren Bieren den vollen Geschmack schenken und weit vom herkömmlichen Geschehen, mit viel Liebe zum Detail nicht auf den Einheitsbrei setzen. Das neuste Produkt ist mit keinem anderen als Bruce Dickinson und seiner Band Iron Maiden entstanden. Das Ergebnis der deutschen Brauer und der britischen Heay Metal Legende ist das Crew Republic – Trooper Progressive Lager. Passend zu ihrer aktuellen The Future Past Tour kann man Songs wie Fear Of The Dark oder The Number Of The Beast jetzt auch mit dem brandneuen Gerstensaft begießen. Das Logo der Brauerei, die Hopfengranate, prangt stolz auf der Verpackung und wird nun von Iron Maidens Maskottchen Eddie in seiner Hand gehalten. Diese kraftvolle Darstellung steht symbolisch für Crew Republics Leidenschaft für Hopfen und ist das Siegel für ihren Anspruch.

Das Trooper-Bier ist ein wahrhaft aufregendes Lagerbier, das mit einem Alkoholgehalt von 5,0 % in leuchtendem Goldgelb erstrahlt. Es vereint eine akzentuierte Bitterkeit mit einem intensiven Hopfenaroma, das von sanften Zitrusnoten begleitet wird. Dabei wird streng nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, was höchste Qualität garantiert. Das Trooper Progressive Lager ist seit diesem Monat deutschlandweit erhältlich und wird jetzt einmal auf Herz und Nieren geprüft. Es kann sowohl im praktischen 4er-Dosen-Pack als auch in Flaschen online erworben werden. Die Zutatenliste ist kurz und prägnant: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Bei den Hopfensorten setzt Crew Republic auf Herkules, Tradition, Hersbrucker und Mosaik, während für das Malz Pilsener und Münchner verwendet werden. Das Trooper Progressive Lager ist ein helles Lager, wie es im Buche steht: markant, hopfig und frisch! Die betonte Bitterkeit und das intensive Hopfenaroma mit leichten Zitrusnoten machen es zu einem wahren Genusserlebnis für Bierliebhaber. Durch das Dosenformat ist das Lager wunderbar für Festivals geeignet. Die schwarze Dose mit dem genialen Maiden Print ist dabei so oder so ein Hingucker. Im heimischen Garten beim Lagerfeuer zu 2 Minutes To Midnight kann man hingegen wunderbar die Flasche kreisen lassen.