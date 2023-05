The Obsessed mit Support von The Wright Valley Trio, am 21.05.2023 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden

Headliner: The Obsessed

Vorband: The Wright Valley Trio

Ort: Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 21.05.2023

Kosten: 23,80 € VVK, 24 € AK

Genre: Doom Metal

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Schlachthof Wiesbaden

Link: https://schlachthof-wiesbaden.de

Setlisten:

The Obsessed

Brother Blue Steel Streamlined Sacred To Protect And To Serve Blind Lightning Be The Night Streetside Punk Crusher Endless Circles It’s Not OK Skybone Hiding Mask Sodden Jackal Stoned Back To The Bomb Age Lost Sun Dance (Spirit Caravan Cover) Tombstone Highway Freedom

The Wright Valley Trio

Dein Grab Schlaf

Im Schlachthof in Wiesbaden ist mal wieder Doom-Abend. Was freue ich mich, denn heute Abend sind es The Obsessed, die im holy ground in Weedbaden zum großen Tanz aufspielen. Ja, genau The Obsessed, eine der dienstältesten Doombands, 1976 als Warhorse gegründet, 1980 in The Obsessed umbenannt und anschließend noch einige Splits.

Zu meiner Freunde werden sie am heutigen Abend von den Wiesbadenern The Wright Valley Trio supportet. Die habe ich hier in Wiesbaden tatsächlich einige Male als Support für andere Doom Bands erleben dürften und sehe sie mir jedes Mal wieder mit Freude an. Mit Doors Open rechtzeitig angekommen, bleibt es zunächst noch recht übersichtlich, was sich im Laufe des Abends jedoch noch ändern wird. Ich schätze mal, dass dann am Ende doch noch so ca. 200 Leute den Weg hierher gefunden haben.

Pünktlich geht es mit The Wrigth Valley Trio los. Die durfte ich das erste Mal bereits nebenan in der großen Halle vor ca. fünf Jahren als Support von Bell Witch und letztes Jahr hier im Kesselhaus als Support von Pallbearer erleben. Die Jungs von The Wright Valley Trio stehen wie gewöhnlich pünktlich und unspektakulär auf der Bühne. Das Trio um Von Doom (Gitarre und Gesang), Matze (Schlagzeug) und Robert Krause (Bass) stimmt uns schon einmal gelungen auf den heutigen Abend ein. Die Band aus dem hiesigen Raum ist für ellenlange Songs bekannt, so haben sie als Support von Bell Witch wirklich nur einen Song gespielt. Das war an diesem Abend 2018 Submarine Furneral mit über fünfzig Minuten Spielzeit. Aktuell haben sie mit Metal Doom mit den beiden Stücken Dein Grab und Schlaf wieder einen neuen Output, der erstmals sogar zwei Songs enthält. Die Vorgänger Tombstones And Penguins, Shackleton und eben jenes Submarine Funeral enthielten jeweils nur einen Song.

The Wright Valley Trio spielen einen Mix aus Funeral Doom, Sludge, Drone und Post Metal Anteilen, der recht düster, aber melodisch gehalten ist. Die monotone Szenerie ist dunkelblau/purplefarben ausgeleuchtet. Schlagzeuger Matze sitzt eingebettet zwischen seinen beiden Kollegen ganz weit vorne an der Bühne (dahinter steht bereits das Schlagzeug von The Obsessed) und prügelt langsam und wohltuend auf sein Instrument mit Kopfhörern auf den Ohren ein. Von Doom beerdigt wie gewohnt, Entschuldigung, bespielt sein Instrument, die Gitarre, recht erdig und in wohltemperierter Weise. Ab und zu lässt er ein paar markige Vocals von sich bzw. schleudert sie ins Publikum. Robert bearbeitet seinen Bass sehr andächtig. Trotz aller zähfließender Musik vergeht der Gig von The Wright Valley Trio sehr kurzweilig. Genauso wie bei ihrem letzten Gig als Support bei Pallbearer wird das neue Album heute wieder „umgekehrt“ gespielt, also beginnend mit Dein Grab und dann verfallen wir erst in den Schlaf. Die Band schenkt uns heute doch tatsächlich zwei Songs, die zusammengerechnet nicht länger sind als die sonstigen Alben mit nur einem Song. Raus zum Verschnaufen und neu sortieren, es ist nun wirklich relativ voll geworden.

Endlich ist es dann so weit, dass wir The Obsessed hier im Kesselhaus endlich live erleben können. Ich habe ja bereits erwähnt, dass die Band aus Maryland, USA seit 1980 (als Nachfolger von Warhorse) nach zahllosen Mitgliederwechseln, Splits und Reunionen wieder da ist. Scott „Wino“ Weinrich (Gesang, Gitarre) bin ich persönlich 2019 beim Desertfest Berlin Backstage begegnet. Er hatte dort einen Soloauftritt auf der Hoppetosse, den ich leider verpasst habe, weil in der Halle parallel was anderes lief. Ich wollte ihn im selben Jahr allerdings dann mit The Obsessed hier in Wiesbaden sehen. Dieses Gig ist leider wegen eines damaligen EU-Einreiseverbots gegen Wino ausgefallen. Umso mehr freue ich mich natürlich, ihn heute mit seiner Band The Obsessed hier in Wiesbaden im Kesselhaus live erleben zu können. Man, was habe ich hier schon unzählige geniale Doom-Abende erlebt.

So auch heute wieder. The Obsessed, neben Wino in der Besetzung Brian Constantino (Schlagzeug), Chris Angleberger (Bass) und Jason Taylor (Gitarre) legen hier richtig geil los. Somit ist lediglich Brian Constantino noch ein Bandmember, welches bei einer Albenaufnahme mit dabei war, denn er spielte auf dem 2017er-Album Sacred bereits das Schlagzeug, er war auch Mitglied in Winos anderer Band Spirit Caravan und wie mir beide nach der Show auch versicherten, war er bei alten Demos von The Obsessed bereits aktiv und involviert. Beide zeigen mir ein Bild von ihm auf einer von mir mitgeführten Demoaufnahme.

Der Opener Brother Blue Steel ist vom Album Lunar Womb von 1991. Es gibt heute natürlich hier eine musikalische Doom Reise durch die letzten 40 (!) Jahre der Band. Großartige Titel stehen auf der Setliste, manchmal schwer und träge ganz mit Doom erfüllt, manchmal geht es aber auch richtig schnell und voller Energie zur Sache. Ich würde mal sagen, dass die Songtitel des heutigen Abends genauso verschieden sind, wie die bisherigen Besetzungen der Band. Über allem thront natürlich jener Scott „Wino“ Weinrich, der auch einige Zeit bei einer anderen Doom Legende, nämlich Saint Vitus, die Fäden zog. Sein heutiger Bassplayer trägt übrigens ein Saint Vitus Shirt. Von Beginn an bis zum Schluss ist hier die Stimmung auf dem Siedepunkt. Die Fans gehen voll mit und jubeln in jeder Songpause. Das scheint der Band selbst auch mega zu gefallen. Der letzte Song des heutigen Abends ist mit Lost Sun Dance ein Spirit Caravan Cover. Ok, Cover kann man ja eigentlich nicht sagen, denn Spirit Caravan war/ist ja auch Winos Band. Aber so ungeschoren kommen die vier Jungs hier nicht weg. Die Fans fordern Zugabe und die gibt es mit Tombstone Highway und Freedom dann noch obendrauf.

Nach dem Gig dauert es noch eine kurze Weile und dann kommt Wino tatsächlich noch raus (das hatte mir seine nette Merchandiserin bereits gesagt) und unterhält sich noch lange mit den scharenweise wartenden Fans, macht Selfies mit ihnen und signiert fleißig. Äußerst zufrieden fahre ich dann nach Hause. Freue mich auch, dass ich jetzt nach ein paar Jahren neben Saint Vitus auch noch einmal den Bekannten Heiliger Vitus (der ein Doom Fanzine unterhält) getroffen habe. Bis zum nächsten Doom Abend in Weedbaden!