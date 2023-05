Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) vom 18.05. bis zum 21.05.2023 in Rastede

Festivalname: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Ort: Rastede

Datum: 18.05 – 21.05.2023

Kosten: An allen 4 Tagen 18 Euro für Gäste ab 15 Jahren und 9 Euro für Gäste von 7 bis 14 Jahren. Kinder unter 7 Jahren zahlen keinen Eintritt. Vergünstigste Mehrtagestickets sind verfügbar. Eintrittspreise Musikarena für Gäste ab 15j: Do/Fr/Sa 30/34/34 Euro bzw. 15/17/17 Euro für Gäste von 7-14j. Kinder unter 7 Jahren zahlen keinen Eintritt. Am Sonntag ist der Zugang zur Musikarena bereits im Preis für den Mittelaltermarkt enthalten.

Genre: Mittelalter, Rock, Folk Rock

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Link: www.spectaculum.de

Vom 18.05. bis zum 21.05.2023 findet das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) in Rastede statt und lockt viele Besucher aus nah und fern in den Nordwesten der Republik. Bei bestem Wetter an diesem Himmelfahrtswochenende strömen verschiedenste Besuchertypen zum Veranstaltungsgelände, um die einzigartige Atmosphäre zu genießen. Wir sind direkt am ersten Tag, dem Donnerstag, am Vatertag vor Ort, um hautnah über das Spektakel zu berichten. Das MPS in Rastede zeichnete sich durch ein beeindruckendes Motto aus: „Nicht authentisch, sondern fantastisch!“ Diese Ausrichtung ermöglicht es den Besuchern, in eine Welt einzutauchen, die das Mittelalter mit fantastischen Elementen verknüpft und somit eine einzigartige Erfahrung bietet.

Eine der Hauptattraktionen des MPS sind die zahlreichen Stände, die über das Gelände verteilt sind. Besucher können sich dort anhand verschiedener Waren, Handwerkskunst und kulinarischer Köstlichkeiten in vergangene Zeiten versetzen lassen. Von traditionellem Schmuck und Rüstungen bis hin zu handgefertigten Lederwaren und kunstvollen Keramikprodukten gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken. Ein Höhepunkt des Spektakels sind zweifellos die Ritterkämpfe, die lautstark angekündigt und noch tatkräftiger ausgefochten werden. Die Besucher können sich von den atemberaubenden Darbietungen der Ritter begeistern lassen, die in authentischen Rüstungen gegeneinander Teils zu Ross antreten. Die Kämpfe sind von Spannung und Geschick geprägt und fesseln das Publikum gleichermaßen. Neben den beeindruckenden Kämpfen sorgen auch die zahlreichen Drachen auf dem Gelände für Aufsehen. Von majestätischen Flugdrachen bis hin zu imposanten Drachenfiguren in Lebensgröße sind die Fantasiewesen eine Augenweide für Groß und Klein. Besonders die jüngeren Besucher sind von den lebendigen Drachendarbietungen fasziniert. Ebenfalls für die Kleinsten arrangiert ist ein Freiluftbällebad in einer Heuburg und die Kinder Heavy Metal Band Heavysaurus. Mit Songs wie Kaugummi Ist Mega!, Stark Wie Ein Tiger oder Dino Disko gibt es handgemachte wie pädagogisch wertvolle harte Riffs, um die Rocker der Zukunft in Ekstase zu versetzen. Mit im Set auch die ganz neue Single Lun Unser Hund. Das ist jedoch nicht alles: eine Märchenstunde, große Gewands-Prämierung und der Umzug Der Heerlager setzen weitere Rahmenpunkte, die den Besucher durch einen bunten Tag führen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt, während Rapalje und Harmony Glen mehrfach mit ihren Instrumenten die Folkbühne stürmen. Neben traditionellem Bier kann man eine große Auswahl an Spirituosen und Erfrischungsgetränken genießen. So hat auch die Firma Beerenweine aus Minden einen Stand mit ihren süffigen Leckereien. Verschiedene Stände bieten deftige mittelalterliche Gerichte an, während auf der Bühne Der Spielleute immer wieder Show und Musik für weitere kleine Höhepunkte sorgen. Zusammengefasst geht es auf drei Bühnen hoch her, auf dem Kampfplatz bleibt kein Stein auf dem anderen stehen und die umfangreichen Heerlager dehnen das Erlebnis weiter aus.

Organisatorisch lässt der Veranstalter keine Wünsche offen. Neben dem eigentlichen MPS kann man die Jubiläumsbühne auch separat betreten oder eben im Kombiticket. Heute ist dort ab 14 Uhr Programm und das von vier Bands, die es verstehen, handgemachte Musik mit einem altertümlichen Charme zu überziehen. Den Anfang machen Sandsacks, die vor etwas über 20 Jahren in Berlin gegründet wurden, um Irish Folk und Folkrock zu spielen. Im Anschluss geht es für Rauhbein auf die Stage. Die Pausen von 60 Minuten zwischen den Gruppen lassen den nötigen Platz, um immer wieder auf den eigentlichen Markt zu schlendern. Rauhbein, die deutsche Folk-Rock-Band um den Sänger Henry M. Rauhbein, hat ihr aktuelles Werk Steh Wieder Auf mit am Start. Die Reihen weisen im vorderen Bereich kaum Lücken auf, während die harmonischen Melodien in die Gehörgänge fliegen. Lautes Gedenken oder auch Kobold Im Kopp, bei dem die Fans laut klatschend mitwirken, bleiben nachhaltig im Kopf.

Die Stimmung steigt am frühen Abend weiter. dArtagnan, die Nürnberger Folk Rocker, die ihre letzten drei Alben in die Top 10 der Album Charts tragen konnten, wollen ihre Fans glücklich stimmen. Sänger Ben Metzner führt die sechs Kopf starke Formation an. Vom letzten Werk Felsenfest dröhnt der Titeltrack über den Schlossplatz von Rastede. Ebenfalls mit im Set Feste Feiern. Der Name ist Programm und wird exzessiv mit Gerstensaft in der Hand umgesetzt. Am Ende sitzen alle An Der Tafelrunde und hängen den Musikern an den Lippen. Laut mitsingend werden dArtagnan von vielen Kehlen unterstützt. Während die Sonne langsam untergeht, ist der erste MPS Tag noch lange nicht Gesichte. Last But Not Least auf der Jubiläumsbühne der Headliner Schandmaul, die Nachmittags bereits auf dem Gelände sind und ganz entspannt von Tourbus zum Bühnenbereich pendeln. Berührungsängste haben die Künstler nicht, auf der Bühne springen sie direkt ins Bad der Menge.

Thomas Lindner, Sänger der Urgesteine, hat sichtlich Spaß am Auftritt. Zusammen mit der gesamten Schandmaul Familie bildet er eine eingespielte Einheit, die für einen furiosen Abschluss sorgen. Kompositionen vom letzten Silberling Knüppel Aus Dem Sack dürfen da ebenso nicht fehlen wie die vielen Hits. Mit ihren bereits elf Alben haben sie ohne Probleme genug heiße Eisen im Köcher und schließen zu später Stunde das MPS Tor. Auf den drei weiteren Tagen folgen auf der Jubiläumsbühne Bands wie Fiddlers Green, Knasterbart, Subway To Sally, Versengold, Saltatio Mortis und Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Wir planen im nächsten Jahr definitiv mehr als nur einen Tag ein.

Das MPS ist und bleibt auch in diesem Jahr ein Fest für die ganze Familie. Die Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sowohl für Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen spannend ist. Kinder können sich beispielsweise in einem eigenen Bereich austoben und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, während die Erwachsenen das vielfältige Angebot erkunden. Die Abendstunden bringen immer wieder eine besondere Stimmung auf das Gelände, welche nach Wiederholung schreit!