Belushi Speed Ball – What, Us Worry? (Vinyl Release)

Artist: Belushi Speed Ball

Herkunft: Louisville, Kentucky (USA)

Album: What, Us Worry?

Spiellänge: 36:12 Minuten

Genre: Thrash Metal, Crossover

Release: 23.05.2023

Label: Empire Records

Link: https://www.facebook.com/belushispeedballband

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Vinny

Hintergrundgesang – Senor Diablo

Theatralischer Gesang – Michael

Bass – Jazzy

Gitarre, Gesang – Kyle

Gitarre – Jamison Land

Schlagzeug – Daniel Neel

Zusätzliche Gitarre – Chase Bensing

Zusätzliche Gitarre (Belushi Speed Grind) – Blake Herbert

Zusätzliche Gitarre (Ripping Off Municipal Waste) – Tony Barhoum

Zusätzliche Gitarre (Butter and Pretty Dresses) – Nick Burks

Zusätzlicher Gesang (Belushi Speed Grind) – William Willis

Tracklist:

Seite A (What, Us Worry?)

Ripping Off Municipal Waste Tattletale Strangler Magic Conch Glass Bones And Paper Skin II Butter And Pretty Dresses Dog Birthday Super Saiyan Vegeta Is A Good Dad Belushi Speed Grind

Seite B (Stella 1 And Stella 2)

Captain Planet Can’t Stop US We Aren’t Thrashers, We Are Hipster Posers Dirty Dan And Pinhead Larry I’m Already Halfway There Daniel Neel Is the Best Drummer Alive Glass Bones And Paper Skin Shut The Snarf Up Mortal Wumbology (Belushi Speed Ball Cover)

Who The Fuck, ihr macht euch Sorgen? Keine Sorgen muss man sich allerdings über den Crossover Thrash Metal machen, denn da gibt es ja noch Belushi Speed Ball aus Louisville, Kentucky (USA). Gerade erst am 23.05.2023 ist What, Us Worry? der US-Crossover Thrasher erschienen. Aber Achtung, das ist jetzt nicht was Brandneues, sondern nur das Re-Release auf Vinyl über das Label Empire Records des gleichnamigen Albums aus dem letzten Jahr. Das ist aber auch schon wieder nur die halbe Wahrheit, denn die Vinylveröffentlichung enthält neben dem letztjährigen Album auf der B-Seite noch die Tracks der vorangegangenen EP Stella 1 And Stella 2 aus dem Jahr 2021.

Die amerikanische Crossover Thrash Band Belushi Speed Ball bedient seit 2013 eine recht aggressive Art von Crossover Thrash, voll von Absurdität und unorthodoxer Ästhetik und ist berühmtberüchtigt dafür, die Live-Veranstaltungsorte mit ihren sehr exzentrischen Aufführungen zu beglücken bzw. zu ruinieren.

Bis auf diesen Longplayer gibt es neben einigen EPs nur noch ein weiteres Album mit dem Titel Prepare For Trouble aus dem Jahr 2019. Dieser Albumtitel scheint dann ihrem Leumund zufolge auch selbstredend zu sein. Eins sollte sich der Leser/Hörer aber auf jeden Fall bewusst sein: So ganz ernst nehmen sich Belushi Speed Ball nicht und das ist auch gut so, denn den Spaßfaktor kann man bei den Aufnahmen der Band richtig heraushören.

Klar haben Belushi Speed Ball den Crossover nicht erfunden und weiterentwickelt wahrscheinlich auch nicht, aber das ist schon eine sehr geile Nummer, die sie hier abliefern und damit den Old School Fetischisten wohl gehörig in den Arsch treten und das, obwohl dieser Crossover wohl schon fast wieder Old School Crossover ist 😉

Der Old School Crossover von Municipal Waste wird dann auch gleich im ersten Song des Albums abgefuckt.: Ripping Off Municipal Waste! Das gefällt mir persönlich natürlich ganz besonders, da ich mit Municapel Waste live mal mein ganz persönliches Erlebnis hatte, also Fuck Off Municapel Waste. Aber zurück zu Belushi Speed Ball, denn um die geht es hier. Die Band brettert hier ganz ordentlich durch die Crossover Szene. Es klingt punkig und rotzig, ohne auch auf klassische Trash- / Speednummern zu verzichten. Klar, Hardcore Akzente werden natürlich auch gesetzt. Und mit viel Gegrunze wird sogar dem Deathgrind mit Belushi Speed Grind gehuldigt.

Gegenüber der Veröffentlichung auf CD aus dem letzten Jahr, fehlen zwischen den Songs die doch manchmal recht langen Skits (das hörbuchartige, teils satirische sowie parodistische Zwischenspiel in den Songs). Das mag vielleicht den einen Hörer freuen, wobei, mir hatte das auch recht gut gefallen, da diese Skits die Songs noch etwas lustiger gemacht haben. Aber jedem das Seine. Für den Fan auf jeden Fall kaufenswert, da er ihr zugleich noch die EP Stella 1 And Stella 2 für umme mitgeliefert bekommt.