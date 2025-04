Smith/Kotzen – Black Light / White Noise

Während der Coronapandemie fanden Adrian Smith und Richie Kotzen enger zusammen, um gemeinsam Songs aufzunehmen. Nach Smith/Kotzen, dem ersten Lebenszeichen, folgte die Better Days EP. Mit Better Days… And Nights setzten sie vor gut drei Jahren direkt einen darauf, bis es etwas ruhiger um das Duo wurde. Der Grund liegt auf der Hand, Adrian Smith und Richie Kotzen sind gefragte Männer und trotz ihres Alters stets in Aktion. Jetzt haben die beiden ihr neues Album Black Light / White Noise veröffentlicht und möchten ganz sicher an der guten Chartplatzierung vom Debüt anknüpfen. Dafür haben sie in 49 Minuten zehn stimmungsvolle Hard-Rock-Songs zusammengetragen, die auf Blues Rock und klassische Säulen gesetzt wurden. Veröffentlicht wurde der Silberling am 04.04.2025 über BMG und dreht seitdem fleißig in den Playern dieser Republik.

Als Türöffner fungiert Muddy Water, der in den ersten Sekunden an die Old School Iron-Maiden-Handschrift erinnert. Dieser Gedanke wird jedoch sofort beiseitegeschoben. Adrian und Richie zaubern eine saubere wie stimmungsvolle Hard-Rock-Nummer aus dem Hut. Ein cooler Refrain setzt dem druckvollen Opener schnell die Krone auf. Ein starker Start, der sofort Lust auf mehr macht. Die beiden Stars erfinden das Rad nicht neu, sondern zeigen auf, wie absolute Götter ihrer Zunft aus einfachen Zutaten einen wahrlichen Gaumenschmaus kreieren können. Passend zum warmen Frühlingswetter avanciert Black Light / White Noise zum Lagerfeuer- und Barbecu-Kracher. Spielfreude, Lockerheit und Nummern wie White Noise und Darkside bestätigen das gute Gefühl der ersten Nummern. Verstecken muss sich der Titelsong nicht und gehört ebenso zu den Höhepunkten des Longplayers. Auch im weiteren Verlauf warten spannende Kompositionen wie die US-Rock geprägte Session von Heavy Weather. Was auffällt ist, dass bis zum Ende moderne Rock Riffs dominieren. Wer auf eine Old-School-Reise gesetzt hat, wird enttäuscht oder überrascht, je nach Geschmack. Technisch stark und mit vielen gelungenen Passagen, macht Black Light / White Noise wirklich Spaß. Die Vocals bleiben im Kopf und die Gitarren -Facetten beleben bis zum abschließenden Beyond The Pale immer wieder das Geschäft.

