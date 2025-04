Smith/Kotzen: haben neue Single & Lyric-Video veröffentlicht

Adrian Smith und Richie Kotzen haben am vergangenen Freitag (4. April) unter großem internationalem Beifall ihr brandneues Studioalbum Black Light / White Noise über BMG auf Splatter-Vinyl, schwarzem Vinyl, als Digipak-CD sowie DSPs veröffentlicht. Kurz danach kommt nun auch das Lyric-Video zum Song Outlaw.

„Es ist eine Weile her, seit wir diese Platte aus Jay Rustons Studio zurückbekommen und den Knopf gedrückt haben, damit sie gemastert und das Artwork erstellt werden kann, also bin ich einfach stolz darauf, dass sie da draußen ist“, gibt Richie zu. „Ja, es fühlt sich an, als wäre in dieser Zeit viel passiert“, fügt Adrian mit überwältigender Untertreibung hinzu. „Ich freue mich einfach darauf, dass unsere Fans die restlichen Tracks hören können und sehen, wie das alles zusammenpasst. Es war wieder einmal eine tolle Erfahrung, mit Richie zu arbeiten und dieses Mal viel mehr mit Julia und Bruno im Studio zu spielen.“

Aufgenommen im The House in Los Angeles, Kalifornien, produziert von Richie und Adrian und gemischt von Jay Ruston, demonstriert Black Light / White Noise Adrians und Richies außergewöhnliches Talent als Songwriter, Musiker und Sänger. Das zehn Tracks umfassende Album ist tatsächlich eine großartige Sammlung von Songs, die sich Seite an Seite mit einigen der besten Werke der beiden bis heute messen kann.

Atmosphärisch, ambitioniert, divers sowie brillant und bietet nicht nur stratosphärische Gitarrensoli und phänomenalen Rockgesang, sondern auch gefühlvolle Akzente, komplexes Spiel, wunderschönes Songwriting und eine Sicherheit in Haltung und Stil, die an eine Vielzahl legendärer Bands und Musiker erinnert (Thin Lizzy, Jimi Hendrix, Prince, Cream, Free, Deep Purple), aber unbestreitbar das Werk von Adrian Smith und Richie Kotzen in perfekter Harmonie ist.

Herrlich abwechslungsreich, exquisit komponiert und abgerundet von einer geschmacklichen Bandbreite, die nur durch jahrelange Erfahrung entstehen kann, wird Black Light / White Noise ist zweifellos eines der überzeugendsten Rockalben des Jahres 2025.