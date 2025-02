Smith/Kotzen: neue Single & Video „Black Light“ draußen

Adrian Smith und Richie Kotzen haben Black Light veröffentlicht, die zweite Vorabsingle aus ihrem kommenden zweiten Album Black Light / White Noise. Dazu gibt es ein dynamisches, vielschichtiges Video, bei dem erneut Kevin und Richard Ragsdale alias The Ragsdale Brothers (Daughtry, Dorothy feat. Slash, Theory Of A Dead Man) für Produktion und Regie verantwortlich waren und in dem das Duo zusammen mit der Bassistin Julia Lage und dem Schlagzeuger Bruno Valverde sowie der gefeierten russischen Akrobatin, Kontorsionistin und ehemaligen Cirque de Soleil-Performerin Gyulnara Karaeva zu sehen ist.

Black Light war ein Song, der es beinahe nicht auf das Album geschafft hätte, bis Adrian und Richie bei einer nächtlichen Studio-Session quasi auf Gold stießen. Und wie sich zeigt, war dies ein großes Glück, denn Black Light ist nicht nur ein Song über Betrug und Täuschung, in dem das Schwarzlicht eine Metapher für die unter der Oberfläche lauernde Wahrheit über eine Person ist, die enthüllt wird, sondern auch ein echtes Album-Highlight, das sogar zum Albumtitel beitrug. Mit der Hilfe des britischen Fotografen John McMurtrie wurde schließlich auch die Gestaltung des Albumcovers davon inspiriert, auf dem UV-Lichter die spezielle Farbe der schwarz/rosafarbenen Custom Fender- und Charvel-Gitarren hervorheben.

„Es hat Spaß gemacht, dieses Video zu drehen“, bestätigt Richie. „So wie alle unsere Videos, wenn wir zusammen spielen. Das Hinzufügen des UV-Performance-Teils war fantastisch und erinnerte uns an das Album-Shoot, welches letztes Jahr in London stattgefunden hat.“ „Unsere Freundin Gyula hat wirklich etwas dazu beigetragen,“ fügt Adrian hinzu. „Es unterstreicht die Geschichte des Songs, dass nicht alles so ist, wie es scheint!“

Der Track selbst wird von einem donnernden Schlagzeugbeat und einem brodelnden Riff eingeleitet, bevor Adrians rauer, bluesiger Gesang aus den Lautsprechern explodiert, ergänzt von Richies höher gelegten Rocktönen. Eine dramatische Bridge führt zu einem umwerfenden Refrain, der die Qualität und die ansteckenden Hooks des am 4. April erscheinenden zweiten Smith/Kotzen-Albums Black Light / White Noise demonstriert. Aufgenommen im The House in Los Angeles, Kalifornien, produziert von Richie und Adrian, und abgemischt von Jay Ruston, ist das zehn Titel umfassende Album ein Meisterwerk des modernen Rock, bei dem Adrian und Richie ihr außerordentliches Talent als Songschreiber, Musiker und Sänger in vollem Umfang unter Beweis stellen.

„Wir hatten eine Menge Spaß im Entstehungsprozess“, sagt Adrian. „Wir schrieben und ich wollte etwas, was von meinen alten Hardrock- oder Blues-Go-To-Bands inspiriert war; dann ging es in eine progressivere Richtung – und Richie hat diese starken Soul-Einflüsse, also gibt es da auch eine Menge zu entdecken. Einflüsse sind das, was die Musikwelt ausmacht – sie gehen durch dich hindurch und kommen als etwas anders wieder heraus.“

„Bei Smith/Kotzen geht es darum, eine gemeinsame Basis zu finden“. fügt Richie hinzu. „Vielleicht tendiert Adrian dazu, heavy zu spielen, dann stütze ich mich eher auf Fusion, Funk oder Soul; aber irgendwo in der Mitte liegt unser Sound: dieser schwere Bluesrock-Vibe, der uns wirklich verbindet.“

Black Light / White Noise von Smith/Kotzen ist eine wahrhaft großartige Sammlung von Songs, die Seite an Seite mit einigen der bisher besten Arbeiten der beiden Ausnahmekünstler steht. Atmosphärisch, ehrgeizig, vielfältig und brillant, bietet das Album nicht nur stratosphärische Gitarrensoli und phänomenalen Rockgesang, sondern auch gefühlvolle Akzente, komplexes Spiel, wunderschönes Songwriting sowie eine Sicherheit in Auftritt und Stil, die an eine Vielzahl legendärer Bands und Musiker (Thin Lizzy, Jimi Hendrix, Prince, Cream, Free, Deep Purple) erinnert und doch unbestreitbar das Werk von Adrian Smith und Richie Kotzen in perfekter Harmonie ist.

Köstlich abwechslungsreich, exquisit komponiert und abgerundet durch eine Bandbreite an Aromen, die nur durch jahrelange Erfahrung entstehen können, ist Black Light / White Noise ein neuer Sound mit der Tiefe eines guten Jahrgangs.