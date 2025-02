Disturbed: gehen auf „The Sickness 25th Anniversary Tour“

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband Disturbed hat eine 17 Termine umfassende The Sickness 25th Anniversary Tour in Europa und im Vereinigten Königreich angekündigt, die am 28. September in Kopenhagen, Dänemark, in der Royal Arena ihren Auftakt hat. Megadeth werden bei allen Terminen als Special Guest performen.

Die Tour feiert das 25-jährige Jubiläum des bahnbrechendem Debütalbums von Disturbed, das der Band Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit verschaffte und eines der wichtigsten und einflussreichsten Heavy-Metal-Alben aller Zeiten ist. An jedem Abend werden zwei Musiksets gespielt. Den Anfang machen Disturbed mit einer vollständigen Darbietung ihres Albums The Sickness, das fünffach mit Platin ausgezeichnet wurde, gefolgt von einem vollständigen Set ihrer größten Hits.

Am Freitag veröffentlichte die Band ihre neue Single I Will Not Break über Vertigo Music/UMG. Disturbed haben sich zu einer der gefeiertsten und kommerziell erfolgreichsten Metal-Bands aller Zeiten entwickelt und dies ist die erste neue Musik der Band seit ihrem gefeierten Album Divisive aus dem Jahr 2022. Der Song gibt einen Vorgeschmack auf das kommende Album von Disturbed und sie nennen ihn „einen notwendigen Song, über das Stärkerwerden als die Kräfte, die ständig versuchen, dich niederzureißen“. I Will Not Break enthält die mitreißende Textstelle „Ich habe genug davon, Angst zu haben, jetzt entscheide ich, dass ich mich vor niemandem verstecken werde“, der die Zuhörer ermutigt, sich trotz aller Widrigkeiten nicht unterkriegen zu lassen. Für den Song hat sich die Band erneut mit dem Produzenten von Divisive, WZRD BLD (Knocked Loose, Ice Nine Kills), zusammengetan.

Die kommende 25-jährige Jubiläumsausgabe von The Sickness von Disturbed wird am 7. März bei Warner veröffentlicht. The Sickness, ihr bahnbrechendes Debütalbum, verschaffte der Band den Durchbruch und ist eines der wichtigsten und einflussreichsten Heavy-Metal-Alben aller Zeiten. Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums wird die Band ihr fünfmal mit RIAA®-Platin ausgezeichnetes Debütalbum am 7. März, genau 25 Jahre nach dem ursprünglichen Veröffentlichungstermin, in mehreren Box-Sets, Vinyl- und CD-Editionen neu auflegen.

Die 25-jährige Jubiläumsausgabe von The Sickness wird B-Seiten, Demos und bisher unveröffentlichte Songs enthalten und kann hier in allen Formaten vorbestellt werden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Editionen findet ihr hier.

Bis heute haben Disturbed mit über 17 Millionen verkauften Tonträgern und 14 Milliarden Streams einen rekordverdächtigen Erfolg erzielt. Alles begann mit The Sickness, das ihre Songs Down With The Sickness (kürzlich mit 8-fach Platin ausgezeichnet), Stupify (2-fach Platin), Voices (Gold) und The Game (Gold) enthält. Das Album erreichte Platz 29 der Billboard Top 200 und war insgesamt 106 Wochen in den Charts. Bis heute wurde The Sickness weltweit 2,5 Milliarden Mal gestreamt. Es wurde auf Platz 24 der Loudwire-Liste der „25 besten Hard-Rock-Debutalben“ und in die Metal Hammer-Liste der „20 besten Alben 2000“ aufgenommen und in der Revolver Magazine-Liste der „20 wichtigsten Nu-Metal-Alben“ hervorgehoben. Billboard schrieb bei der Veröffentlichung über den Titeltrack: „Down With The Sickness ist natürlich der Inbegriff eines Disturbed-Songs, der das brodelnde Temperament der Band und ihren inzwischen berühmten Tribal-Beat und das Gurgeln der Gitarren in dreieinhalb Minuten Alt-Metal-Chaos vereint. Er ist bedrohlich, rhythmisch und rebellisch.“

Live Nation Presents:

Disturbed – The Sickness 25th Anniversary Tour

Support: Megadeth

Mi. 01.10.2025 Düsseldorf PSD Bank Dome

Fr. 03.10.2025 Stuttgart Schleyerhalle

Sa. 04.10.2025 Zürich Hallenstadion

Fr. 17.10.2025 München Olympiahalle

Sa. 18.10.2025 Berlin Velodrom

Telekom Prio Tickets:

Mi., 26.02.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 47 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 27.02.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 28.02.2025, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/disturbed-tickets-adp180

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

www.disturbed1.com/

www.facebook.com/Disturbed

www.instagram.com/disturbed/