Lee Small: veröffentlicht neue Single und Video „Eye In The Sky“

Mit Eye In The Sky veröffentlicht Lee Small gemeinsam mit Metalville Records seine erste neue Musik seit seinem vielbeachtetem Soloalbum Last Man On Earth im Jahr 2023.

Der Song ist bei allen bekannten Streaming-Anbietern verfügbar, das Video kann hier angeschaut werden:

Eye In The Sky (Lees Version des Alan Parsons Project-Klassikers) wurde von Tom Cory (Sweet) aufgenommen und produziert. Die Gitarrenparts stammen von Jim Kirkpatrick (FM).

Wegen seiner melodischen Stimme wird Lee Small (Lionheart, SHY, Sweet, Phenomena) oft verglichen mit Künstlern wie Glenn Hughes, Bobby Bobby Kimball oder Steve Walsh und gehört zu den etabliertesten Künstlern der AOR Szene.

