Lee Small: veröffentlicht neue Single und Video „Silhouettes“

Lee Small präsentiert das offizielle Lyric-Video zu seiner neuen Single Silhouettes, welche an diesem Freitag erscheinen wird.

Die neue Single aus dem kommenden Soloalbum The Last Man On Earth des des britischen Ausnahmesängers Lee Small (Phenomena, The Sweet, Lionheart, SHY) vereint alle Elemente, die ein echtes AOR Highlight braucht. Eine eingängige Melodie, ein toller Refrain, getragen von einer Weltklasse Stimme, und ein großartiges Gitarrensolo – alles unter dem Dach einer fetten Produktion, die allen internationalen Ansprüchen locker Stand hält.

Das Video kann hier angeschaut werden:

Weitere Infos zu Lee Small und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: