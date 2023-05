Existent: veröffentlichen neue Single & Musikvideo „Geschichten“

„Geschichten“ füllen unsere Herzen mit der Nostalgie gerade erst erlebter oder auch schon längst vergangener Ereignisse. Fast schon radiotauglich stimmen uns die fünf Hamburger von Existent auf das neue Album Stiller Held ein.

Während die letzten Songs sehr nach vorne gehen, bleibt bei Geschichten EIN Moment, um sich zurück zu lehnen, durchzuatmen, das Kopfkino anzuwerfen und sich zu erinnern. An all die schönen Augenblicke zusammen mit Freunden, Schicksalsschläge – die uns fast haben zerbrechen lassen – und Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ob richtig oder falsch, ist nicht immer klar auszumachen.

Egal, wie scheiße sich ein Fehler angefühlt hat – so lange später darüber gemeinsam lachen kann, war es doch vielleicht doch nur halb so wild. Das Wissen darum, dass Zweifel und Hürden überwunden wurden, gibt vielleicht Anlass, die Geschichten weiter zu erzählen und mit Hoffnung Richtung Zukunft zu blicken.

Existent spielen zwei exklusive Releaseshows am 08.06. in Hamburg und am 09.06. in Berlin mit der mega Kombi im Line-Up: Herbst und Silenzer. Die Tickets für die Shows bekommt ihr HIER, im offiziellen Merch-Shop und bei Eventim und Tix for Gigs.

Geschichten ist bereits die sechste Single neben Bangern wie Schrei und Kein Paradies des neuen Albums Stiller Held.

Sänger Marcel über die Single:

„Für mich ist Geschichten nicht nur ein Spiegelbild des Lebens, in dem es nunmal Höhen und Tiefen gibt. Ich mag besonders das Gemeinschaftsgefühl, welches in den Strophen vermittelt wird und die damit verbundene Erinnerung, dass wir dieses Leben Seite an Seite als Menschen zusammen erleben und durchstehen. Egal wo man herkommt, egal wie es einem geht: “wir sind alle gleich und nicht allein und Zufall kann auch Schicksal sein”.

Stiller Held Tracklist:

1. Kein Paradies

2. Stiller Held

3. Schrei

4. Alles Brennt

5. Geschichten

6. A&R (Sch)

7. Existent Ist Scheiße

8. Irgendwas

9. Der Letzte Rest

10. Stimme

11. Willkommen Im Untergang

12. Untergang

Existent sind fünf Jungs aus Hamburg und Umgebung, die spätestens seit 2021 einigen bereits ein Begriff sein dürften. Nach ihrem erfolgreichen EP-Release von Kartenhaus, folgt am 09.06.2023 das von den Fans langersehnte Album Stiller Held! Auf der neuen Platte erwartet uns moderner deutschsprachiger Rock, der gerne mal mit einigen Metalriffs überrascht und einem besonders textlich eine anständige Punk-Attitüde ins Gesicht drückt. Die musikalische Entwicklung der letzten Jahre wird fortgesetzt und es wird meinungsstark angesprochen, was nicht unter den Tisch fallen darf! Stiller Held bedient aber auch die positiven Ereignisse im Leben. Freuen darf man sich genauso auf hymnische Tracks, die einen zum Mitsingen nur so zwingen. Das neue Album erscheint via Drakkar Entertainment, als limitierte Gold/Schwarze-Splatter-Vinyl, Gold-Vinyl, limitierte Fanbox, Digipak inkl. Poster und natürlich digital!

Erscheint als: Digipak, goldenes & Splatter Vinyl, limited Fanbox & Digital

Existent Line-Up:

Marcel Dummer – Vocals

Julian Jung – Lead-Guitar

Fabian Kaposty – Rh-Guitar

Jonas Mensing – Bass

Silvano Vincenti – Drums

