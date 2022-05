Existent: haben neue Single und Musikvideo zu „Willkommen Im Untergang“ veröffentlicht

Die neue Single Willkommen Im Untergang ist der kompromisslose Nachfolger der 2021 erschienenen EP Kartenhaus, die bereits über eine halbe Million Streams sammelte. Das Gitarren-Riff präsentiert uns von der ersten Sekunde an die raue Stimmung des Songs, während einen die eindeutig ernsten Vocals in den Strophen in einen hymnenhaften Chorus begleiten. Dabei hat der Text durch den Krieg in der Ukraine leider eine Aktualität, mit der die Jungs bei der Grundidee des Songs noch gar nicht gerechnet haben…

HIER! geht es direkt zum Stream.

Existent – was als fixe Idee langjähriger Freunde aus einer Laune heraus begann, gab mit der 2013 erschienen EP Ein neuer Weg ein erstes Lebenszeichen von sich und erwachte 2016 mit dem Release des Debütalbums Startschuss (Remedy Records/Rude Records) endgültig zum Leben. Bei Auftritten mit denen in den Monochrom Studios Hamburg aufgenommenen Songs wie Das Was Bleibt oder A.C.A-Beautiful teilten sich Existent deutschlandweit kleine und große Bühnen in Clubs und auf Festivals mit Bands wie Hämatom, Lord Of The Lost, Montreal, Kärbholz oder Lordi. Es folgten AirPlays und Interviews bei Radio Hamburg oder TIDE – der Grundstein war gesetzt!



Berauscht von den ersten Erfahrungen zogen sich die Jungs zum Songwriting in die Boogie Park Studios mit Produzent Alex Henke (Dark Age, Wirtz, Krupps, Bela B, SDP, Deine Cousine, Helene Fischer) und Leon Christen zurück. Über die Zeit stellten sie fest, dass das gesammelte Material nicht mehr zu den Lebensrealitäten passte und warfen alles über den Haufen. Aus Schülern wurden Studenten, wurden Arbeitnehmer. Im Jahr 2021 meldeten sie sich nach dieser langen, für die Band jedoch absolut wichtigen Findungsphase mit ihrer EP Kartenhaus zurück. Nachdem die Scheibe noch im gleichen Jahr die 500.000 Streams bei Spotify knackte, waren die vier Jungs angefixt. Darum liefern nun mit Ihrer neuen Single Willkommen im Untergang das nächste Brett, mit dem der rauere und ernstere Ton von Kartenhaus fortgesetzt und die leider aktuell grausame Realität des Ukraine Kriegs behandelt.