Satin White – Not Grayed At All

Carsten Kettering, der ehemalige Bassist von Ross The Boss, hat mit seiner neuen Band Satin White aus Kaiserslautern am 25.11.2021 das Debütalbum Not Grayed At All veröffentlicht. Carsten hat eine spannende Karriere hingelegt und war z.B. auch bei Majesty unterwegs. Mit Satin White wechselt er seine Rolle und springt gemeinsam mit seinen neuen Kollegen in das Songwriter Kostüm, welches ihn in rockige Klänge kleiden soll. Das Artwork von Not Grayed At All ist deutlich farbloser als die bunten Riffs, die aus der Anlage fliegen. Mit dieser Thematik spielen sie über die gesamten 58 Minuten, in denen sie elf Songs Leben einhauchen. Kraftvoll, fröhlich, nicht überzogen, macht die Rockausrichtung einen authentischen Eindruck. Leicht britisch dringen Werke wie I’ll Be Here in die Ohren. Vom Punk einen guten Schritt entfernt, sucht man Metal Handschriften ebenfalls vergeblich. Solide rockend lodert die Flamme relativ eigenständig, dringt in moderne Gefilde vor, hat aber auch klare 90er Trademarks. Wirklich klassischen Charakter leben Satin White nicht aus. Verträumt macht Come One für eine progressivere Session Platz. Ihr merkt schon, Not Grayed At All setzt nicht auf den Einheitsbrei, sondern versucht alle Subgenre-Ideen einzufangen, ohne in ein selbstgebautes Korsett verheddert zu werden. Viele Reibungspunkte bleiben nicht über. Butterweich gleiten die Songs ineinander über – das kann man sowohl positiv als auch negativ werten. Wer eine glatte Platte möchte, die zum Träumen einlädt und erst nach einer Stunde in den tristen Alltag entlässt, ist hier genau richtig. Wer zwischendrin wachgerüttelt werden möchte, wartet auf diese Explosionen vergebens. Als Hintergrundbeschallung für Musikliebhaber der handgemachten Gitarrenmusik taugt Not Grayed At All allemal. Hört am besten selber rein und lasst euch von Carsten Kettering und seinen Männern weich betten.

