Existent: veröffentlichen neue Single „Schrei“ und kündigen neues Album an

Die deutschsprachige Rockband Existent liefert uns mit Schrei einen Partyhit aus modern eingängigen Alternative-Rock-Gitarren und einer catchy Chorus-Gesangsline, die einem zum Wochenende in Feierlaune versetzt! Jugendliche Punk-Attitüde trifft auf post-Covid-Stimmung und einem weltoffenen Miteinander. Existent sammelten mit nur einem Album und einer EP bereits über 1,5M Streams, spielten Shows mit Montreal oder Hämatom & supporten Sea Shepherd GER. Produziert v. Alex Henke (SDP, Bela B., Wirtz).

Heute flattern aus Hamburg direkt drei fette News auf einen Schlag ein. Die deutschsprachige Rockband Existent unterschreiben bei Drakkar Entertainment und feiern dieses Ereignis angemessen mit dem Releases ihrer neuen Single Schrei, sowie der Ankündigung ihres neuen Albums Stiller Held.



Schrei lässt vor dem inneren Auge die Bilder von wilden Nächten aus unbeschwerten Zeiten vorbeiziehen. Mit ihrer neuen Single machen die fünf Jungs von Existent nicht nur Lust auf ihr zweites und von den Fans lang ersehntes neues Album Stiller Held, sondern auch darauf in Post-Covid-Zeiten Mal wieder zusammen um die Häuser zu ziehen. Alternative-Rock-Gitarren treffen auf fette Drumbeats, bei denen uns Sänger Marcel zu einer geilen gemeinsamen Zeit einlädt. Während die Welt sich gerade mächtig Mühe gibt, uns die Laune zu verderben, sollte man die schönen Momente im Leben umso mehr wertschätzen und tanzen “so lang’ es geht’”.



Schrei ist neben der bereits im April veröffentlichten Single Willkommen Im Untergang ein brandneuer Vorgeschmack des neuen Albums Stiller Held, das im Sommer 2023 über Drakkar Entertainment erscheinen wird. Neben einem aufwändig gestalteten Digipak, mitsamt original unterschriebenen Poster, erscheint Stiller Held auch als limitierte Gold/Black Splatter Vinyl und als goldene Vinyl. Passend zum Sommer erwartet uns zudem ein limitiertes Boxset mit einer hochwertigen Basecap, einem Patch, einer Autogrammkarte, Stickern und natürlich dem Digipak mit dem original unterschriebenen Poster.



Erwarten wird uns eine Platte, die die Grenzen zwischen Rock und Metal wie schon bei der EP Kartenhaus (2021) verschwimmen lässt und die sich tief in der Hit-Kiste bedient! Die musikalische Entwicklung der letzten Jahre wird also fortgesetzt und dabei meinungsstark angesprochen, was nicht unter den Tisch fallen darf!