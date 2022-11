Die Oberherren: veröffentlichen ihre neue Single „The Blood Or The Wine“ und das dazugehörige Musikvideo

Die Band kommentiert:

„Das Video setzt ein wenig dort an, wo die letzte Single The Horned One Stabs endet. Es ist ebenfalls an die Horrorfilme der 70er und 80er Jahre angelehnt. Es spielt auch auf das sogenannte Highgate Vampir Debakel an.“

Das Lied:

„Als wir den Song vorspielten, wies jemand darauf hin, dass das Hauptriff wie ein „böser 80er Jahre Alice Cooper“ klang, was nach heutigen Maßstäben natürlich großartig ist. Ein eingängiger Rocker mit Mitsing-Refrain und dummen Nonsens-Texten? Genau so sollte es sein.“

Hier das Album vorbestellen: https://svartrecords.com/en/product/die-oberherren-die-by-my-hand/10734

Die Oberherren

Die By My Hand

VÖ: 27.01.2023

Label: Svart Records

Die Oberherren online:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084144110543