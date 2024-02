Terveet Kädet – Kaikki Kaikkia Vastaan

Aus Langeweile mal wieder etwas am Herumwühlen in der Kiste der liegengebliebenen Alben des letzten Jahres. Nicht unbedingt aus Langeweile, aber ich schaue immer wieder mal rein, wenn ich ein wenig Zeit habe, denn da könnte mir ja persönlich noch etwas verborgen geblieben sein.

Aus dem März letzten Jahres ziehe ich eine Scheibe mit unaussprechlichem Albumtitel und Bandnamen an Land. Terveet Kädet nennt sich die Band und Kaikki Kaikkia Vastaan das Album. Das sind Finnen und das Album ist auch beim finnischen Label Svart Records erschienen. Alleine beim Label Svart Records bekomme ich schon leuchtende Augen, denn bei denen stöbere ich immer wieder gerne und habe über die letzten Jahre einiges an geilen Alben an Land gezogen.

Da fällt mir auch gleich ein, dass es von Terveet Kädet bei Svart Records mit TK-POP 1980-1989 und Demon Seeds – The Complete 1989–2002 Studio Recordings auch zwei Boxen gibt, die ein paar Mal vom Label beworben wurden. Das aktuelle Album von Terveet Kädet ist Svart Records eine Veröffentlichung als CD und Vinyl in den Varianten Green und Black wert.

Terveet Kädet ist die „alte“ finnische Hardcore Band, die bereits 1980 von Sänger Veli-Matti „Läjä“ Äijälä gegründet wurde und über die Jahrzehnte eine Menge Veröffentlichungen an Alben und EPs vorweisen kann.

Die letzten zehn Jahre war es von den Veröffentlichungen her allerdings recht ruhig um die Band geworden, bevor man im März 2023 mit einem großen Knall und dem Album Kaikki Kaikkia Vastaan (deutsche Übersetzung: Alle gegen Alle) wieder da war. Und das gerade so, als wäre man nie weg gewesen. Erstklassigen Hardcore Punk liefern die Jungs um Veli-Matti „Läjä“ Äijälä. Eins, zwei, drei …. voll auf die Fresse. Auf den 16 Songs des Albums geht es ab wie Sau. Die Jungs kennen dabei nur eine Richtung …. voll nach vorne, Gefangene werden nicht gemacht. Die Texte sind alle auf Finnisch, wirken total authentisch und verstehen braucht man sie nun wirklich nicht. Die Jungs haben es total drauf, da wirkt nichts gekünstelt, Terveet Kädet haben was zu sagen. Das geht schnell und eindeutig, kaum ein Song über zwei Minuten, da ist man nach 22 Minuten auch schon schnell fertig. Langeweile kommt hier zu keiner Sekunde auf.

Da scheppert und rappelt es an jeder Kante, wobei das Album sehr gut und modern produziert ist. Also auch da gibt es absolut nichts zu meckern. Übrigens ist ein gewisser Mike Patton Fan dieser finnischen Hardcore Punk Band, was einem Ritterschlag gleichkommt.

