Messa – Live At Roadburn 2022

Artist: Messa

Herkunft: Cittadella (Padua), Italien

Album: Live At Roadburn

Genre: Scarlet Doom Metal

Spiellänge: 37:42 Minuten

Release: 21.04.2023

Label: Svart Records

Link: https://www.facebook.com/MESSAproject

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Rocco

Gitarre – Alberto

Bass – Marco

Gesang – Sara

Gastmusiker:

Oud, Duduk, Saxophone – Giorgio

Mandoline, Akustik Gitarre – Alex

Synthesizers – Samuele

Tracklist:

Suspended Orphalese 0=2 Pilgrim

Am 21.04.2023 steht eine ganz besondere Veröffentlichung bevor: der Live-Mitschnitt der italienischen Scarlet Doom Band Messa. Ganz besonders auch deshalb, weil sich die Band für diesen Live-Auftritt um weitere drei Gastmusiker erweiterte.

Erhältlich sein wird das Live-Album über Svart Records als CD und auf Vinyl. Als Vinylvarianten sind die schwarze, eine limitierte goldene und eine limitierte in purple (nur über das Bandcamp) erhältlich. Beim finnischen Label Svart Records ist die Band seit ihrem letzten Album Close (2022). Von diesem Album werden auf Live At Roadburn 2022 vier Songs zelebriert. Ja, zelebriert ist hier das passende Wort.

Wer die Band noch nicht kennen sollte (was ich kaum noch glauben mag): Messa ordnen sich dem Scarlet (Übersetzung: scharlachrot) Doom zu, wobei ich jetzt keine weitere Band wüsste, die sich diesem Subgenre zuordnet. Ich würde dann auch dem, was Messa machen, den Stempel eines Alleinstellungsmerkmales aufdrücken. Es ist ein recht progressiver und jazziger Doom mit Ambient und Drone Einschlägen, den uns Messa servieren.

Ich durfte von der Band um Frontfrau Sara Reviews zu Close (2022) und Feast For Water (2018) machen. Lediglich Belfry (2016) war damals an mir komplett vorbeigegangen, ist allerdings mittlerweile ebenfalls in meiner Sammlung.

Live mitgeschnitten wurden vier Songs des letztjährigen Albums Close, auf denen Einflüsse von Jazz und Prog Metal/Rock und auch Oriental Folk zu hören sind. Waren diese Songs bereits auf dem Album irgendwie extrem cool anzuhören, so würde ich die Songs bei dieser Aufnahme in „Orchesterbesetzung“ als sehr erhaben bezeichnen.

Der Opener des Albums ist auch der Opener des Live-Albums. Suspended ist schwer und langsam. Der Song eröffnet fast wie eine Sanctus Messa / eine heilige Messe. Der tolle Klargesang von Sara, dazu massive Riffs. Ein Song zum Niederknien und Anbeten des Dooms!!! Live noch einmal erhabener!

Nicht nur das Saxophon betört bei Orphalese, auch der Spirit, der Sara umgibt, ist betörend. Es ertönen orientalische Klänge. Ein Song, der den Hörer einfach nur so dahinrafft und ihn mit einer orientalisch anmutenden Zeremonie beglückt.

Nach einem zweiminütigen Intro erhebt sich Sara wie eine Feengestalt aus nebeligen Wäldern in 0=2. In der Mitte des Songs vernehmen wir Sequenzen, wie man sie von King Crimson wohl am ehesten kennt. Der Song wird zu einem Post Prog Doom oder was auch immer. Orientalisch beginnt Pilgrim und führt zu einer doomigen Karawane, bei der Sara am Abendhimmel als Muezzin (gibt es eigentlich eine weibliche Form dieses religiösen Rufers?) uns mit ihren Rufen (ver)führt. Dies sind jedoch nur die ersten drei Minuten, dann folgen massive, tödliche, doomige Riffs. Und immer wieder diese Frontfrau, die ihre Stimme entsprechend anpassen und den Songs eine andere Wendung geben kann.

Im Februar dieses Jahres durfte ich Messa das erste Mal live erleben (hier geht es zum Bericht). Für mich persönlich war das schon das Doom Event des Jahres. Im August werde ich Messa noch einmal auf dem Hoflärm in Marienthal live erleben, darauf freue ich mich sehr. Für das Desertfest Berlin haben sie bereits die siebenköpfige Besetzung angekündigt. Das wäre natürlich für das Hoflärm auch sehr genial. Ich bin gespannt.