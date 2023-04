Spy # Row – The New Era

Die Frankfurter Newcomer Spy # Row haben ihr neues Album The New Era am 27.01.2023 unter dem Label Nauntown Music veröffentlicht. Drei der vier Mitglieder der deutschen Heavy Rock Band sind Brüder und den Vierten im Bunde kennen sie seit Geburt. In 48 Minuten stimmen die Hessen zwölf Nummern an, die von der Rock ’n‘ Roll Attitüde leben und auf harte Rock Riffs setzen. Schon mit neun Jahren haben die Brüder begonnen, als Trio Musik zu machen und sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2022 kam schließlich ihr jüngster Bruder Joe zur Band hinzu und nun scheint das Boarding abgeschlossen zu sein. Mit dabei am Schlagzeug Arian Gerhardt, der seinen Freunden den Takt vorgibt. In der „Jäger-Zange“ fühlt sich der Schlagzeuger hörbar wohl und rundet das Quartett gekonnt ab.

Mit einer Laufzeit von 48 Minuten und 15 Sekunden ist The New Era ein kraftvolles und energiegeladenes Album, das die typischen Merkmale des Heavy Rock aufzeigt. Der Bass und die Vocals von Sam Jäger setzen den Ton und tragen den Songs eine raue Note, während Tim Jäger mit seiner Lead-Gitarre für eingängige Riffs und Soli sorgt. Joe Jäger spielt die Rhythmusgitarre an. Für eine noch junge Truppe machen die deutschen Musiker sehr viel richtig. Der Silberling startet mit Blacklist und I’m Still Breathing, die sofort zeigen, was die Zuhörer erwarten kann. Harte Riffs, kraftvolle Drums und eingängige Refrains sind ein ganz klares Merkmal von Spy # Row. Die Platte wird verstärkt von This Means War, einem Highlight des Albums. Auch die restlichen Songs enttäuschen nicht. Insgesamt ist The New Era ein gelungener Ausbruch eines Old School Genres in moderne Fahrwasser. Die zwölf Nummern schlagen gefühlvoll ein neues Kapitel in der noch frischen Karriere der Band auf. Auf einem anspruchsvollen Level angekommen, müssen die vier Musiker nur noch versuchen, noch eigenständiger zu klingen und sich den Fesseln des Genres noch weiter zu entledigen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Spy # Row – The New Era in unserem Time For Metal Release-Kalender.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen