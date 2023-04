The Fathers Of Sober Truth: „Bauhaus Live“ Troisdorf am 21.04.2023

Sober Truth Mastermind Torsten Schramm hat es nun doch geschafft:

Unter dem Namen The Fathers Of Sober Truth bringt er die „Gründungsväter“ von Sober Truth noch einmal zusammen auf die Bühne! 16 Jahre Bandgeschichte, pure Nostalgie. Das erste Album, das großartige Debüt Riven wird an diesem Abend komplett live zelebriert. Nach vierzehn Jahren stehen die Gründungsmitglieder das erste Mal zusammen noch einmal die Bühne!

Ihr könnt schon jetzt von einem denkwürdigen Abend ausgehen. Wer nicht dabei ist, hat etwas Legendäres verpasst!

Supportet werde The Fathers Of Sober Truth an diesem Abend von First Time In Hell (Classic Heavy Metal aus Dortmund) und Onexx (Nu-Metal, Crossover, Alternative-Rock aus Bonn).

Schaut rein und lasst euch von diesem genialen Abend verzücken!

Tickets gibt es wie immer im VVK hier.

Bauhaus Live findet hier statt:

Jugendzentrum Bauhaus

Pfarrer-Kenntemich-Platz 29

53840 Troisdorf

Einlass: 19 Uhr

Eintritt: 5 € (+ freiwillige Spende)