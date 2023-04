Stormruler – Sacred Rites & Black Magick

Aus St. Louis, Missouri (USA) stammt die seit 2019 aktive Melodic Black Metal Formation Stormruler. Das US-amerikanische Duo veröffentlichte 2021 das Debütalbum Under The Burning Eclipse und viele Fans warteten auf ein Nachfolgewerk des Dark Fantasy Epos. Am 14.10.2022 war es dann so weit, über das Label Napalm Records wurde der Zweitling Sacred Rites & Black Magick auf die Fanschar losgelassen. Ohne Kompromisse gibt es in knapp 75 Minuten bockstarken Melodic Black Metal in bester skandinavischer Manier im Elchkostüm. Man könnte fast meinen, St. Louis, Missouri wäre ein Nachbarort von Strömstad oder Uppsala, denn jeder Song erinnert an die Bands mit Legendenstatus, die hier und da definitiv im Einfluss bestimmt Pate gestanden haben. Und ich stell mir seit Wochen die Frage, warum mir die Truppe nicht schon vorher aufgefallen ist, aber vielleicht musste bzw. durfte ich diese Perle erst jetzt kennenlernen.

Satte 20 Songs lassen im ersten Blick darauf schließen, dass die beiden Amis im „schwedischen Elchkostüm“ mächtig aufgefahren haben, aber es verbergen sich auch samt Intro zehn Zwischenspieler/Interludes auf Sacred Rites & Black Magick, was aber keineswegs negativ zu bewerten ist, sind doch eben genau diese musikalischen Zugaben die schwarzmelodische Sahne auf einem mit Pech angehauchten Melodiewerk. Anstatt das komplette Album auszubremsen, tragen eben jene düsteren Soundscapes wie z.B. Adrift Dark Halls Of Vinheim oder das Unheil verkündende In Light Of Paleblood dazu bei, uns tiefer in die unwirtlichen Fantasy-Welten zu ziehen, welche auch von Hidetaka Miyazakis Soulsborne-Videospielreihe inspiriert zu sein scheint.

Ich persönlich finde die Produktion ebenfalls sehr gelungen und für mich steht fest, dass Sacred Rites & Black Magick trotz seiner Länge kurzweilig und stimmungsvoll daherkommt, was Stormruler auch auf der gerade stattfindenden Tour zusammen mit Cannibal Corpse und Dark Funeral unter Beweis stellen. Fans der „Kvnst“ der Herren Jon Nödtveidt und auch Erik Danielsson müssen hier mindestens ein Ohr riskieren, ihr werdet eure Freude haben. Bei mir rotiert die Platte immer und immer wieder. Absolute Empfehlung!

Um diese starke Platte und die enthaltenen Songs noch einmal deutlich darzustellen, hier bildhaft die Tracklist zu diesem schwarzen Monstrum in unserem Time For Metal Release-Kalender.

