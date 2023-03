Xysma – No Place Like Alone

Artist: Xysma

Herkunft: Naantali, Finnland

Album: No Place Like Alone

Spiellänge: 38:46 Minuten

Genre: Rock, Garage Rock, Stoner Rock

Release: 24.03.2023

Label: Svart Records

Link: https://www.facebook.com/Xysma

Bandmitglieder:

Gesang – Janitor

Gitarre – Olli Nurminen

Bassgitarre – Kalle Taivainen

Keyboard – Janne Lastumäki

Schlagzeug – Teppo Pulli



Tracklist:

Well Seasoning Model Midnight Call Mr. Fulltrade Final Episode Earthrise Rowdy Barrel Sigh For Sore Mind Moose & Gutbucket Encounter At Dawn

Die finnische Band Xysma ist aus ihrer 25-jährigen Pause zurück und präsentiert ihr neues Album No Place Like Alone. Die Skandinavier stammen aus Naantali, Finnland und die neuen zehn Songs haben eine Spielzeit von 38:46 Minuten. Das Genre der Band bewegt sich zwischen Rock, Garage Rock und Stoner Rock. Dabei verwenden sie nur zu gerne eine Old School Ausrichtung und erzeugen einen progressiven wie psychedelisch versetzten Sound.

Gegründet wurde die Band 1988 unter dem Namen Repulse und agierte als Death Metal und Grindcore Formation. Jetzt, nach ihrer Pause, haben sie ihren Sound neu definiert und sind zu einem Rock-orientierten Stil übergegangen. No Place Like Alone wird morgen, am 24.03.2023, auf dem Label Svart Records veröffentlicht. Fans von Gold, The Devils Blood oder auch anderen Rockgruppen kommen voll auf ihre Kosten. Wild, ungestüm und ohne einen festen Anker beackern sie das ganze breite Feld des harten Rock. Mit den beiden ersten Nummern Well Seasoning

und Model kommt der berühmte Stein ins Rollen. Die Bandmitglieder Janitor (Gesang), Olli Nurminen (Gitarre), Kalle Taivainen (Bassgitarre), Janne Lastumäki (Keyboard) und Teppo Pulli (Schlagzeug) tragen die Tracks mit viel Leidenschaft vor. Weitere Höhepunkte sind Midnight Call oder auch Final Episode in einem Longplayer ohne Schwächen. Die Songs sind energiegeladen und haben eine ansprechende Mischung aus Gitarrenriffs, Bassgrooves, Keyboard-Melodien und Schlagzeugbeats. Der Gesang von Janitor ist kraftvoll und emotional und bringt die Texte perfekt zum Ausdruck.