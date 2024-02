Innfield Festival: findet erstmalig in Radfeld (Tiroler Flachland, inmitten der Alpen) vom 28. bis 29. Juni 2024 statt

Wenn Rock und Metal auf Berge und Adler trifft heißt es:

Tore auf für das Innfield Festival 2024!

Das neue Festival im Westen Österreichs. Das Innfield Festival konnte mit Kreator, Epica, Imminence, Fleshgod Apocalypse und Crystal Lake gleich fünf Acts gewinnen, die 2024 in Österreich ihre einzige Festivalshow am Innfield Festival spielen werden! Eine einzigartige Chance, die man sich nicht entgehen lassen darf!

Bisher bestätigt sind folgende Bands:

Parkway Drive

Kreator

Epica

Lionheart

Imminence

Fleshgod Apocalypse

Dying Fetus

Warkings

Dead Like Juliet

Emil Bulls

Crystal Lake

Black Inhale

Garagedays

Silenzer

All Faces Down

Die Analphabeten

Campingparadies auf über 40.000m²

Erlebt pure Festivalatmosphäre, direkt unter dem Sternenhimmel mit knapp 2.500 Plätzen für Zelt oder Caravan.

Preis und Buchung: Das Campingpaket gibt es für 29 € pro Person. Hinweis: Das Campingticket gewährt allein keinen Eintritt. Nur in Kombination mit einem gültigen Festival-Ticket gültig.

First Come / First Serve Prinzip: Keine Platzzuteilung!

Über Innfield Festival:

Nach drei Jahren Pause wird im Tiroler Bergland ein neues Festival geboren! Das Innfield Festival!

Das wohl größte Metal und Rock Festival im Westen von Österreich beeindruckt mit atemberaubender Kulisse inmitten der Berge und Flüsse von Tirol. Natürlich gibt es aber nicht nur Livemusik. Das Innfield bietet ein Camping Areal auf 40.000 qm, Food Trucks und Partyzelte sowie zahlreiche Bars am ganzen In(n)field. Einem unvergesslichen Festivalerlebnis steht somit nichts mehr im Weg!