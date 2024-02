None: veröffentlichen Video zu „Desert Skyline“

Der in Los Angeles lebende Black Metal/Neofolk/Industrial-Künstler None begeistert seine Fans mit Desert Skyline, dem ersten Titel aus dem kommenden Livealbum Alive In San Jose. Die Platte wird am 8. März unabhängig veröffentlicht.

Desert Skyline fängt Nones musikalisches Erlebnis perfekt ein, definiert als The Dark Gospel – eine apokalyptische und rituelle Interpretation der Menschheit und ihrer Gemeinheit. Ausgestattet mit einer Akustikgitarre und der Kraft der Erzählung begeben sich None auf eine Reise voller Symbole, Rituale und Philosophien in die Tiefen der menschlichen Seele.

Das sagt None-Mastermind Nicholas Mendiola über seine Musik:

“The Dark Gospel ist Musik, die alle Genregrenzen und Unterkategorien einer bestehenden Identifikation überschreitet. The Dark Gospel ist und wurde nach seiner spirituellen Kunst benannt; alchemistisch, wahr – nicht grenzwertig, aber ein Gelübde und ein tiefes Eintauchen in die religiöse Natur der Kunst. The Dark Gospel ist für diejenigen, die die göttliche und mystische Quellenergie suchen, eine ewige Wahrheit, die wir selbst sind – und Gott; dass Gott sowohl innerlich als auch äußerlich ist. Für diejenigen, die in der Lage sind, diese höhere Form der Kunst zu produzieren; Euer Dark Gospel wird vom musikalischen Ansatz her wahrscheinlich nicht mit meinem zu vergleichen sein.

The Dark Gospel ist die höchste Form der Kunst; das, an das du glaubst. The Dark Gospel ist deine Existenz – hinter verschlossenen Türen, wo niemand sonst es sehen kann, und in jedem Atemzug, den du nimmst. Dein Leben ist dem The Dark Gospel gewidmet – wie gewalttätig oder schön es auch sein mag. Es ist NIEMALS nur Musik. Sie müssen in Ihrem Streben nach Größe unermüdlich sein. Erleuchtung ist vergänglich und man muss auf dem Weg sterben.”

Alive In San Jose zeigt None bei einem Auftritt in der Caravan Lounge in San Jose, Kalifornien, am 29. Oktober 2023. Dies war der erste Auftritt des Künstlers in seiner Heimatstadt, obwohl die Bewegung bereits acht Jahre zuvor gegründet wurde. Fünf der sechs vorgestellten Songs waren neues/unveröffentlichtes Material, das später auf einer LP enthalten sein sollte.

Das Album wurde von Portal Studios aufgenommen/bearbeitet, aufgenommen und gemischt. Bandfotos von Wyman Choy Photography. Bandlogo von Nicholas Mendiola. Cover herausgegeben von John Bradford Schuler.

Für Fans von Blut Aus Nord, Vatican Shadow und Rome

None sind:

Nathan Nunes – Bass, Gitarre

Nicholas Mendiola – Gesang, Gitarre

Schlagzeug aufgenommen von John Schuler und Adam Ordonez

Zusätzliche Begleitinstrumente und Gesang von Nicholas Mendiola

