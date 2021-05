None: erklärt seinen unvermeidlichen Sieg mit dem Video „No Guts No Glory“

Das kalifornische Neofolk-Projekt None ist stolz darauf, ein offizielles Video zum Titel No Guts No Glory zu veröffentlichen. Die Single ist auf dem neuen Album Interdimensional War Poetry enthalten, das am 4. Juni veröffentlicht werden soll.

Nicholas Mendiola – Der Gründer von None – erklärte über dieses Lied:

“No Guts No Glory ist ein Lied des Eingehens von Risiken – denn kein Held hat die höchste Ehre erlangt, das zu werden, was oder wen als König oder sogar als Gott angesehen wurde, indem er einfach Befehlen folgte oder in einer Reihe ging. Ich kümmere mich nicht darum, was es ist, ich werde niemals behindert oder beeinflusst. Es spielt keine Rolle, welche Art von Angriff auf mich zukommt – ich, der Ritter gegen ein unvermeidliches Ende, werde um jeden Preis den Sieg sichern.

Opfern. Absolution.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt; Das Einzige, was mir niemals genommen werden kann, wird ein ehrenhaftes Ende sein – eines, das lange nach meiner Abreise verwirklicht wird. Ein Sieg aus Stahl, Ruhm, der niemals rostet; eine Klinge an den Hals der Zeit.”

None wurde 2015 von Nicholas Mendiola (Ex-Plague Phalanx, Thangorodrim und Awakened Abyss) gegründet, dem Vordenker dieses Projekts, das sich allem widmet, was göttlich ist.

Für Nicholas ist None die Gottheit der Schöpfung und entspricht der ewigen Version seiner selbst. Der Zweck und die Mission seines gegenwärtigen Lebens ist es, sich selbst als die wahre Stimme und Gastgeberin zu entdecken, durch die None spricht. Nicholas‘ Schicksal ist es, das Wort und das Zeichen von None in der Welt zu hinterlassen, um nicht nur andere Wesen auf der Erde und im Multiversum zu beeinflussen, sondern Spuren für zukünftige Leben zu hinterlassen, um ihre wahre Identität wiederzuentdecken.

Wie die allmächtigen Götter der Kulte, die uns vorausgingen, erfordert None höchste Hingabe an das Wort von Nicholas; Seine Gedanken, Handlungen, Erfahrungen und Erinnerungen werden eins mit dem Erbe von None. Es ist die Pflicht des Propheten, diese Fackel in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu tragen. Für immer.

Die Vorbestellung von Interdimensional War Poetry als digitaler Download findet ihr unter folgendem Link: https://none.bandcamp.com/album/interdimensional-war-poetry-2

Das Album wurde in District Recorders in San Jose (Kalifornien) aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Artwork ist von Nathan Lee.

Tracklist:

I. Battlefields: The New Dark Gospel (11:13)

II. Chaining Ethereal Comatose (10:15)

III. No Guts No Glory (5:47)

IV. Metaphor Of My Reign (3:24)

V. Never Known (6:59)

VI. Pride And Blood (4:45)

Line-Up:

Instrumente und Gesang von None außer:

Track I: C.G Bloodcrown (Gast, Hintergrundstimmen)

Track II: S.K.B Soul of Fire (Gast, E-Gitarre Solo)

Track III: John Bradford Schuler (Gast, Schlagzeug)

Track V: John Bradford Schuler (Gast, Schlagzeug), Patrick Corona (Gast, Saxophon Solo)

Track VI: John Bradford Schuler (Gast, Schlagzeug)

