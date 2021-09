Allen Key: veröffentlicht „The Last Rhino“-Album – Neues Video zum Titeltrack ist online

Die Zeit ist gekommen! Die brasilianische Hard’n-Heavy-Band Allen Key hat endlich ihr Debütalbum The Last Rhino über Canil Records veröffentlicht!

Es gibt keinen besseren Weg, als dieses großartige Ereignis mit einem neuen offiziellen Video zu feiern, diesmal zum Titelsong. Sehen Sie sich das Video The Last Rhino auf dem YouTube-Kanal der Band an!

Nachdem sie Sichtbarkeit und Anerkennung beim Girls Rock-Wettbewerb erhalten hatte – wo sie von einer Jury mit Prika Amaral (Nervosa), Tarja Turunen (Tarja, ex-Nightwish) und anderen zu Gewinnern unter mehr als 10.000 Bands erklärt wurden – kündigte die Band ihr Debütalbum The Last Rhino an.

Bei einer Dauer von fast 40 Minuten erwarten Sie 8 energiegeladene Liedes, die eine unbestreitbare Reife und Selbstvertrauen zeigen, das Ergebnis der starken Synergie dieser vielversprechenden Musiker. Die Musik von Allen Key wirkt wie ein Leuchtfeuer guter Energie, das uns angesichts solch dunkler Zeiten nicht verblassen lässt. Seine Musik trinkt aus verschiedenen Quellen, von Evanescence bis Metallica, von Linkin Park bis Pantera, und schafft einen kraftvollen Hard ’n Heavy, mit grandiosen Arrangements und einprägsamen Kompositionen.

Mehr zu The Last Rhino: