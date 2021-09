Doro Pesch: veröffentlichte „Triumph And Agony Live“

Das Werk erscheint in verschiedenen Formaten, darunter CD, Vinyl, Kassette, Blu-ray und einer limitierten Vinyl-Edition mit lebensgroßem Plattencover (!) auf Doros eigenem Plattenlabel Rare Diamonds Productions!

Doro erklärt: „Es war immer mein Traum, das Triumph And Agony-Album in seiner Gesamtheit live zu spielen. Das erste Mal haben wir das auf dem Sweden Rock gemacht, gefolgt von einer großen Tour durch die USA und Spanien sowie weiteren großen Festivalshows wie dem Graspop und Norway Rock.“

Jetzt ist es endlich soweit: die Fans können ein großartiges Live-Album in den Händen halten.

Doro weiter: „Triumph And Agony ist mein Lieblingsalbum, denn es enthält einige unserer größten Klassiker und Hymnen wie All We Are, Für Immer oder I Rule The Ruins sowie Fan-Favoriten wie Metal Tango und East Meets West. Dazu kommen Songs wie Make Time For Love, die wir noch nie zuvor live gespielt hatten. Ich bin super aufgeregt und froh, dass die Fans das alles sofort zuhause hören und sehen können!„