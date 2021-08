Allen Key: “The Last Rhino” erscheint am 24.09.2021

Die brasilianische Hard ’n Heavy Band Allen Key freut sich bekanntzugeben, dass ihr Debütalbum The Last Rhino heißen wird. Das Album wird am 24. September über Canil Records veröffentlicht!

Bei einer Dauer von fast 40 Minuten erwarten euch acht energiegeladene Lieder, die eine unbestreitbare Reife und Selbstvertrauen zeigen, das Ergebnis der starken Synergie dieser vielversprechenden Musiker. Produziert, gemischt und gemastert wurde das Album von Wagner Meirinho bei Loudfactory.

Seht euch einige Videos dieser Band an, die bereit ist, die Welt zu erobern!

Dieser Song präsentiert die ganze Energie und Ausgelassenheit von Allen Key und führt uns in die Kraft ein, die das Line-Up entfesselt, das uns eine Komposition von feiner Handwerkskunst verleiht.

Dies ist ein meisterhaftes Stück von viszeraler Subtilität, das in der Lage ist, euch in seiner verheerenden Schönheit zu zerstören und in seiner Poesie wieder aufzubauen. Die Stimme und die Klavierlinien erzeugen eine melancholische und zerreißende Atmosphäre, die durch die berührende Interpretation von Karina Menascé gemildert wird. Ein Lied von entsetzlicher Schönheit, das in das Herz jedes Zuhörers eindringt.

The Last Rhino erscheint im Jewel-Case-, Streaming- und digitalen Download-Format. Das Artwork ist das Werk des Künstlers Banca. Anbei könnt ihr euch das Albumcover anschauen.

The Last Rhino Tracklist:

1. The Last Rhino

2. Straw House

3. Love You More

4. Illusionism

5. Granted

6. Mr. Whiny

7. Goodbye

8. Flourish

Line-Up:

Karina Menascé – Vocals

Pedro Fornari – Guitars

Victor Anselmo – Guitars

William Moura – Bass

Felipe Bonomo – Drums

Allen Key online:

https://allenkeyofficial.com/

https://www.facebook.com/allenkeyofficial