Red Moon Architect: veröffentlichen Musikvideo zu „My Beloved“

Die Melodic Doom Schwergewichte Red Moon Architect haben ein brandneues Musikvideo für die bewegende Ballade My Beloved veröffentlicht. Bekannt für ihren emotionalen und doch drückenden Sound, wurde das letzte Album der Band aus Finnland, mit dem Titel Emptiness Weighs The Most (Noble Demon), von Kritikern, wie auch Fans, gleichermaßen gefeiert und entführt den Zuhörer auf eine Reise, tief in hochatmosphärische Melancholic Doom Szenarios. Aber überzeugt euch selbst und schaut das neue Musikvideo zu My Beloved, welches inmitten der wunderschönen Natur Finnlands entstanden ist:

Schlagzeuger und Kopf der Band, Saku Moilanen, kommentiert: „My Beloved ist eine andere Art von Ballade, die das Album abschließt. Das Video wurde in der wunderschönen Natur Finnlands gefilmt, die für die Band über die Jahre hinweg eine große Inspiration war.“

Red Moon Architects neuestes Album Emptiness Weighs The Most wurde am 23. Oktober 2020 über Noble Demon veröffentlicht. Das Album ist HIER erhältlich.

Emptiness Weighs The Most Tracklist:

01. Hidden

02. Chained

03. Rise

04. Dethrone The Darkness

05. One Shines Brighter

06. Muse

07. Into The Light

08. Reform

09. My Beloved

Red Moon Architect sind:

Saku Moilanen – Drums, Keyboards

Ville Rutanen – Vocals

Pyry Hanski – Guitars

Taneli Jämsä – Guitars

Anni Valkonen – Vocals

Jukka Jauhiainen – Bass

Red Moon Architect online:

www.facebook.com/RedMoonArchitect

www.instagram.com/redmoonarchitect