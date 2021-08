Catalyst Crime: enthüllen Tracklist ihres Debüts

Die internationale Cinematic Symphonic Metal Band Catalyst Crime wird am 22.10.2021 ihr Debütalbum Catalyst Crime bei Massacre Records veröffentlichen.

Nun hat die Band die Tracklist des Albums enthüllt, die weiter unten verfügbar ist!

Catalyst Crime wird als CD Digipak sowie in digitalen Formaten erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/catalystcrime

Anfang des Jahres hat die Band einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Song Not Even Once auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht:

Alle Songs wurden von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Albumartworks ist Stefan Heilemann / Heilemania verantwortlich.

Catalyst Crime präsentieren auf ihrem Album eine cineastische Metal-Reise, die ein breites Spektrum an Genre-trotzenden Sounds und Emotionen abdeckt – von Symphonic Metal über Death Metal bis hin zu Progressive Metal und zurück.

Catalyst Crime Tracklist:

1. With Only The Sun As My Witness (Intro)

2. Projection Of My Mind

3. Condemn Me To Chaos

4. Mother Dearest

5. Twice Upon A Time

6. Cognitive Dissonance (Feat. Jake E)

7. Break Even

8. Chasing The Ghost

9. Nowhere Near Dead Yet

10. Without Anesthesia

11. Not Even Once

12. One And Counting (Outro)

https://www.catalystcrime.com

https://www.facebook.com/catalystcrimemetal