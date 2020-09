Red Moon Architect: veröffentlichen neue Single „Dethrone The Darkness“

Emptiness Weighs The Most, das mit Spannung erwartete fünfte Studioalbum der finnischen Melodic Doomsters Red Moon Architect, wird am 23. Oktober auf Noble Demon erscheinen. Bekannt für ihren einzigartigen Sound aus mitreißenden starken Melodien, dunklen Growls und eindringlichem weiblichen Gesang, schickt Emptiness Weighs The Most den Zuhörer auf eine intensive und emotionale Reise durch atmosphärische, rohe und melodische Doom-Klanglandschaften. Mit Dethrone The Darkness, der dritten Single aus dem kommenden Album, gibt es nun einen weiteren und eindrucksvollen Vorgeschmack, auf das, was uns auf Emptiness Weighs The Most erwarten wird.

„Einer unserer persönlichen Favoriten aus dem Album, da die Atmosphäre einfach ergreifend schön ist. Lasst euch nicht von der Dunkelheit übermannen!“ kommentiert die Band.

Emptiness Weighs The Most erscheint am 23. Oktober auf Noble Demon und kann HIER vorbestellt werden.

Emptiness Weighs The Most Tracklist:

01. Hidden

02. Chained

03. Rise

04. Dethrone The Darkness

05. One Shines Brighter

06. Muse

07. Into The Light

08. Reform

09. My Beloved

Red Moon Architect sind:

Saku Moilanen: Drums, Keyboards

Ville Rutanen: Vocals

Pyry Hanski: Guitars

Taneli Jämsä: Guitars

Anni Valkonen: Vocals

Jukka Jauhiainen: Bass

Info:

https://www.facebook.com/RedMoonArchitect

https://www.instagram.com/redmoonarchitect

https://www.twitter.com/rmametal

https://www.youtube.com/channel/UCmkKd___3BlARiuDucBzx8w