Beneath My Feet: veröffentlichen neues Musikvideo und unterzeichnen Plattenvertrag bei Noble Demon

Beneath My Feet haben ihr weltweites Signing beim deutschen Label Noble Demon für die Veröffentlichung ihres neuen Albums In Parts, Together bekannt gegeben.



Die aus Nordschweden stammenden Beneath My Feet verbinden Einflüsse aus dem amerikanischen Metal-Sound und der britischen Hardcore-Szene zu einer Musik, die man am besten als einen liebevollen rhythmischen Schlag in’s Gesicht beschreiben kann. Ihre Musik vereint schwere Rhythmen, popbeeinflusste melodische Refrains und eingängige Riffs, eine intensive Mischung, die der Band nicht nur einen stetig wachsenden Namen in der Szene einbrachte, sondern auch mehrere Touren durch Europa und Auftritte mit Bands wie Dead By April, Amaranthe, The Unguided, Machinae Supremacy, Corroded und vielen anderen.

Beneath My Feet kommentieren:

„Wir sind stolz darauf, dass wir jetzt bei Noble Demon unter Vertrag sind. Mit dieser neuen Partnerschaft hoffen wir, unsere Reichweite auf ein neues Publikum auszuweiten und gleichzeitig hochwertige Inhalte für unsere langjährigen Hörer zu produzieren.„



Noble Demon CEO Patrick Walch fügt hinzu:

„Ich war schon immer ein großer Fan dieser Art von Metal, einige meiner Lieblingskünstler kommen mit Killer-Breakdowns daher, wie sie die Jungs von Beneath My Feet in ihrer besten Form bieten. Sie packen dich an den Eiern und schmettern dich direkt wieder auf den Boden, herrlich! :- ) Es gibt viele junge Metalcore Bands, aber es ist nicht einfach, eine wirklich gute und engagierte Band zu finden, die dich mit ihrer Kunst noch überraschen kann. Und es ist immer schwer, wenn man eine exzellente Band unter Vertrag nimmt und es sofort der Welt mitteilen möchte, sich aber noch ein paar Wochen zurückhalten muss, bis alles vorbereitet ist. Aber heute ist der Tag, an dem wir mit Stolz sagen können, dass Beneath My Feet nun offiziell Teil des Noble Demon-Rosters sind!„

Das neue Studioalbum von Beneath My Feet wird am 13. Januar 2023 veröffentlicht und behandelt Themen wie Missbrauch, Trauma, Angst und Trauer. „Die Ereignisse, die auf dem Album geschildert werden, fordern von jedem Menschen ihren Tribut, aber indem wir unsere Erfahrungen mit anderen teilen und uns im Kampf vereinen, können wir gestärkt aus dieser Situation hervorgehen„, erklärt die Band. Tracklist: 01. Hurricane

02. Dig My Grave

03. When Both Our Worlds Collide

04. Dead Equal

05. One More Time

07. Is This Really You

08. Far From Home

09. The Uprising

10. Departure

11. Roads (Bonus)

12. Vindicta (Bonus)

13. Lost Sailors Grave (Bonus) Mit dem Musikvideo und der ersten Single „Dig My Grave“ haben Beneath My Feet nun den ersten Vorgeschmack auf ihr bald erscheinendes Album veröffentlicht.

Das Video seht ihr hier:

https://www.youtube.com/watch?v=jSaGG9z6R2c

Benath My Feet über den Song: „Es ist ein harter Trip in die Gedankenwelt von jemandem, der weiß, dass sein Ende nahe ist, und wie es ihn verändert. Wenn man aller Kontrolle beraubt ist und geradewegs auf die Verdammnis zusteuert, was bleibt einem da anderes übrig, als seinen Weg anzunehmen? Was ist menschlicher, als die eigene Kontrolle wiederzuerlangen und zu befehlen: Dig My Grave!„