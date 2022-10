The BossHoss: veröffentlichen neue Single und das neue Studioalbum erscheint im nächsten Jahr

Auf ihrer gefeierten Sommer-Tour haben sich The BossHoss gerade mit maximal aufgeladenen Batterien zurückgemeldet – mit ihrer brandneuen Single Electric Horsemen legen die Berliner Cowboys nun den High-Energy-Titeltrack ihres 10ten Studioalbums vor!

Neue Single, neues Album, neuer Sound! Spätestens nach dem Release ihres kürzlich erschienenen Dancefloor-Krachers Dance The Boogie weiß Jeder: The BossHoss sind wieder da und stehen unter Strom! Mit Electric Horsemen legen die Jungs nun einen weiteren Floorfiller-Garant vor, auf dem sich Rock-Riffs mit treibenden Beats und funkelndem Las Vegas-Glam zu einem modernen Power-Mix verbinden. Eine völlig neue musikalische Energie und Farbe, wie Alec „Boss Burns“ Völkel kommentiert. Mit diesem Song lassen es die elektrischen Reiter so richtig krachen: Eine Superhero-Hymne, quasi die Marvel-Version der glorreichen Sieben!

„Electric Horsemen are on the road again

Electric Horsemen are riding down the lane

Bright lights are blinding

Horsemen are shining

watch them riding again

Electric Horsemen are in the hood again

Electrified guys ensuring your supplies

Horsemen for equal power to the people“

Die neue The BossHoss-Single Electric Horsemen inklusive des bildgewaltigen Musikvideos erscheint am 21.10.2022; parallel beginnt die Pre-Order zum gleichnamigen Album, das im Frühjahr 2023 folgt.

Eine Tournee für den Herbst 2023 wurde ebenfalls angekündigt:

The BossHoss – Electric Horsemen Tour 2023

15.09.23 Wien, Gasometer

16.09.23 Zürich, Hallenstadion

22.09.23 Freiburg, Sick-Arena

23.09.23 Ravensburg, Oberschwabenhalle

24.09.23 Regensburg, das Stadtwerk.Donau-Arena

29.09.23 Nürnberg, KIA Metropol Arena

30.09.23 Stuttgart, Schleyer-Halle

01.10.23 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

06.10.23 Braunschweig, Volkswagen Halle

07.10.23 Rostock, StadtHalle

08.10.23 Lingen, EmslandArena

13.10.23 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

14.10.23 Kiel, Wunderino Arena

15.10.23 Hamburg, Sporthalle

20.10.23 Frankfurt, Jahrhunderthalle

21.10.23 Saarbrücken, Saarlandhalle

22.10.23 München, Zenith

28.10.23 Berlin, Max-Schmeling-Halle