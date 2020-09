Leaves‘ Eyes: veröffentlichen mit „Chain Of The Golden Horn“ ein weiteres Video aus dem kommenden Album

Die deutsche Wikingerhorde um Alexander Krull und Elina Siirala meldet sich in diesen Tagen lautstark zurück und hat einen weiteren Vorgeschmack auf das am 23. Oktober 2020 via AFM Records erscheinende Album The Last Viking mit im Gepäck.

Bereits 2005 veröffentlichten die Symphonic/Folk/Viking Metaller Leaves‘ Eyes mit Vinland Saga einen ersten Teil ihrer Wikinger-Saga, die dann 2015 mit King Of Kings fortgesetzt wurde und nun mit The Last Viking zu Ende geht. Nach Leif Erikssons Amerikaentdeckung und dem Leben des ersten Norwegerkönigs geht es nun inhaltlich um die letzte Schlacht der Wikinger. Monumental. Episch. Gewaltig. Anno 1066, der letzte Wikingerkönig, genannt Hardråde, ist tot – die Ära der Wikinger ist beendet. Lang leben die Wikinger!

Das Artwork zu The Last Viking stammt aus der Feder von Stefan Heilemann.

Leaves‘ Eyes sind seit jeher eine Band der Superlative. Sie haben auf allen bewohnten Kontinenten getourt, sichern sich regelmäßig Spitzenplätze in den offiziellen Albumcharts und liefern in puncto Artwork und Videoclips mit jedem Werk ein multimediales Gesamtpaket ab. Bei The Last Viking treiben sie es mit dem selbstproduzierten Doku-Film Viking Spirits auf die Spitze. Dieses Album läutet keineswegs das Ende von Leaves‘ Eyes ein, vielmehr steigt die Neugier, mit welchem Geniestreich sie als Nächstes überraschen werden. Mit The Last Viking errichten sich Leaves‘ Eyes ein musikalisches Monument – so fesselnd und stark wie die Saga des letzten Wikingerkönigs selbst.

The Last Viking – Tracklist:

01. Death Of A King

02. Chain Of The Golden Horn

03. Dark Love Empress

04. Serpents And Dragons

05. Black Butterfly (feat. Clémentine Delauney)

06. War Of Kings

07. For Victory

08. Two Kings One Realm

09. Flames In The Sky

10. Serkland*

11. Varangians

12. Night Of The Ravens*

13. The Last Viking

14. Break Into The Sky Of Aeon

Das neue Epos The Last Viking erscheint als 2-CD Digipak (inkl. Instrumental Bonus-CD), 2-CD Digipak Collector’s Edition (inkl. Instrumental Bonus-CD, alternativem Cover Artwork & handsignierter Autogrammkarte), auf Vinyl (Pinewood Green, Hazy Orange – limitiert auf 533 je Stück.) und als Hardcover Artbook (Exklusives Cover, 30×30 cm, 60 Seiten, inkl. Album, Viking Spirit-DVD mit einer Dokumentation über die immer beliebter werdende Wikinger-Reenactment-Szene, der auch Leaves‘ Eyes angehören, Studio Making-Of, Offizielle Videoclips, Soundtrack Bonus-CD – lim. auf 1066 Stück).