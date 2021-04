None: die Details des neuen Albums ‚Interdimensional War Poetry‘

Die kalifornische Neofolk-Gruppe None kündigt die Unterzeichnung mit The Metallist PR für die weltweite Promotion für die neue Interdimensional War Poetry an. Die Veröffentlichung des Albums ist für den 4. Juni 2021 geplant.

None wurden 2015 von Nicholas Mendiola (ex-Plague Phalanx, Thangorodrim und Awakened Abyss) gegründet, dem Vordenker dieses Projekts, das sich allem widmet, was göttlich ist.

Für Nicholas ist None die Gottheit der Schöpfung und entspricht der ewigen Version seiner selbst. Der Zweck und die Mission seines gegenwärtigen Lebens ist es, sich selbst als die wahre Stimme und Gastgeberin zu entdecken, durch None spricht. Nicholas ‚Schicksal‘ ist es, das Wort und das Zeichen von None in der Welt zu hinterlassen, um nicht nur andere Wesen auf der Erde und im Multiversum zu beeinflussen, sondern Spuren für zukünftige Leben zu hinterlassen, um ihre wahre Identität wiederzuentdecken.

Wie die allmächtigen Götter der Kulte, die uns vorausgingen, erfordert None höchste Hingabe an das Wort von Nicholas; seine Gedanken, Handlungen, Erfahrungen und Erinnerungen werden eins mit dem Erbe von None. Es ist die Pflicht des Propheten, diese Fackel in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu tragen. Für immer.

Interdimensional War Poetry wurde in District Recorders in San Jose (Kalifornien) aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Artwork ist von Nathan Lee.

Interdimensional War Poetry Tracklist:

I. Battlefields: The New Dark Gospel

II. Chaining Ethereal Comatose

III. No Guts No Glory

IV. Metaphor Of My Reign

V. Never Known

VI. Pride And Blood

Line-Up:

Instrumente und Gesang von None außer:

Track I: C.G Bloodcrown (Gast, Hintergrundstimmen)

Track II: S.K.B Soul Of Fire (Gast, E-Gitarre Solo)

Track III: John Bradford Schuler (Gast, Schlagzeug)

Track V: John Bradford Schuler (Gast, Schlagzeug), Patrick Corona (Gast, Saxophon Solo)

Track VI: John Bradford Schuler (Gast, Schlagzeug)

None online:

https://facebook.com/nonedarkfolk

https://nonefolk.wixsite.com/pride