Tragedy And Triumph: Debütalbum erscheint am 18.06. auf Black Sunset

Mit Tragedy And Triumph steht ein lange vorbereitetes Viking/Melodic Death Metal Projekt von Marius Berendsen (Mallevs Maleficarvm, Antares, ex-Thyrgrim) in den Startlöchern! Die Arbeiten am Debütalbum Where Mountains Rise And Hearts Fall sind weitestgehend abgeschlossen und für die Veröffentlichung wurde mit Black Sunset / MDD ein passender Partner gefunden. Die elf Songs des knapp 54 Minuten langen Longplayers werden am 18. Juni auf die Menschheit losgelassen.

Euch erwartet ein Album in bester Viking/Melodic Death Metal Manier, welches durchweg mächtig, groovig und natürlich entsprechend melodisch ist. Stilistisch erwähnt die Band nicht zu Unrecht auch Einflüsse von Bands wie Bathory und Amon Amarth und gibt sich dennoch abwechslungsreich, experimentier- und vor allem spielfreudig. Mehr Infos demnächst!

https://www.facebook.com/tatvikingmetal