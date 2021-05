Tragedy And Triumph: veröffentlichen „Where Fires March Victorious“ Vorabtrack

Am 18. Juni erscheint mit Where Mountains Rise And Hearts Fall das Debut Album der Viking/Melodic Deather von Tragedy And Triumph. Aufgenommen und produziert wurde das Album in Eigenregie von Mastermind Marius Berendsen (Mallevs Maleficarvm, Antares, Ex-Thyrgrim) welcher das Projekt federführend aus der Taufe hob. Bei Tragedy And Triumph wird es sich dennoch nicht nur um ein reines Studioprojekt handeln, sondern plant mit einem Live Line-Up auch die Bühnen zu stürmen, sobald es die pandemischen Umstände zulassen.

Einen ersten Vorgeschmack auf die 11 Tracks des gut 54minütigen Longplayers gibts mit Where Fires March Victorious ab sofort auf YouTube.

Die komplette Trackliste des Albums findet Ihr hier:

// Trackliste //

Heldengrab – Intro I, Triumphant Five Arrows Where Fires March Victorious Beneath The Howling Gate Of Mountains And Wardrums In Pride And Sorrow Ride For Revenge Hymn For A Newborn Star Where Mountains Rise And Hearts Fall – Instrumental Lost War – Outro

// orders //

MDD: http://mdd-records.de/tat

Amazon: https://amzn.to/3vme6PJ

// links //

https://www.facebook.com/tatvikingmetal