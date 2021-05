Twelve Foot Ninja: veröffentlichen Videospiel, um neues Musikvideo freizuschalten

Die australische Heavy Fusion / Experimental Rock Band Twelve Foot Ninja ist mit neuer Musik seit über 4 Jahren zurück. Trotz dieser Pause waren unsere Lieblings-Ninja-Djents geschäftiger als Covid-Toilettenpapier!

Die Ninjas haben eine unglaublich große Menge neuer Musik, Videos und anderem einzigartigen Twelve Foot Ninja-Gemetzel für ihren ständig wachsenden Clan aufgenommen, gedreht und vorbereitet.

Jetzt wurde die Veröffentlichung ihrer Single Long Way Home angekündigt! Der energiegeladene Banger (produziert von Stevic Mackay und gemischt von Forrester Savell) wird von einem frenetischen 12-köpfigen Orchester getrieben wie in einer Verfolgungsjagd in Gotham City. Mit einem Heavy-Rock-Refrain und Texten übers Elend rund um den Bürgerkrieg zwischen Realität und Internet ist es ein verrücktes, aber kalkuliertes Gemisch. Der Song wurde vom führenden US-amerikanischen Rockradio-Moderator Jose Mangin auf SiriusXMs Liquid Metal uraufgeführt.

Stevic Mackay, Gitarrist und Erfinder des Videospiels, das den Song begleitet, sagt: „Wir haben versucht, etwas zu erschaffen, das die Kraft von AC/DC mit einem Hauch von Surrealismus versetzt, als würde man eine Fleischpastete durchs Ohr essen. In diesem Song geht es darum, dass die reale Welt immer schwer zu fassen ist. Ich gehe lieber den Weg des Widerstands, den langen Weg nach Hause, als mich dem Relativismus zu fügen.“

In wahrer Ninja-Manier gibt es ein wahnsinnig verrücktes Video, ABER Fans wurden im Vorfeld der offiziellen Veröffentlichung dazu gebracht, sich das zu erarbeiten. Sie mussten das Plattform-Videospiel der Band durchspielen und alle 12 DynaTAC Handys (ca. 1986) finden, die über das mehrstufige Level verteilt waren, um das Musikvideo freizuschalten. Twelve Foot Ninja könnten die einzige Band in der Geschichte sein, die das jemals getan hat! In den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung des Spiels gab es über 6.000 einzelne Spiele aus der ganzen Welt, was in der Spielewelt für eine selbstveröffentlichte, erstmalige Veröffentlichung ein ziemlicher Erfolg ist!

Das ist erst der Anfang für Twelve Foot Ninja im Jahr 2021 mit noch so viel mehr am Horizont. Fans können noch mehr verrückte Hijinks, neue Sounds und überraschende Inhalte erwarten.

Long Way Home ist ab sofort auf allen digitalen Outlets und Streaming Plattformen erhältlich, sowie hier: https://longwayhomepr.lnk.to/TFN. Brusniks Spiel kann hier gespielt werden www.unclebrusnik.com und schaltet das Musikvideo frei, sobald alle 12 Handys gefunden worden sind.

Twelve Foot Ninja online:

www.twelvefootninja.com

www.youtube.com/twelvefootninja

www.instagram.com/twelvefootninja

www.facebook.com/twelvefootninja