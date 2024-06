Fixation: Veröffentlichen neue Single „Random Acts Of Violence“

Konzeptuell, hart und episch: Bevor sie auf große Festivaltour durch Europa gehen, veröffentlichen Fixation eine neue Single!

Damit knüpft die aufstrebende Metalcore-Band aus Norwegen an das für sie höchst erfolgreiche vergangene Jahr an. 2023 veröffentlichten sie ihr Debütalbum More Subtle Than Death und spielten über 60 Konzerte in den verschiedensten Ländern. Anfang dieses Jahres wurden sie als erste Metalband überhaupt in der Kategorie „Breakthrough of the Year“ bei den Norwegian Publishing Awards ausgezeichnet.

Heute melden sich Fixation mit ihrer neuen Single Random Acts Of Violence zurück!

Der Track bietet einen Vorgeschmack auf das, was die Fans von der für Herbst geplanten EP Speak In Tongues erwarten können. Mit dem neuen Song fordern und faszinieren Fixation erneut und präsentieren einen im Vergleich zu ihren anderen Tracks härteren Sound. Es ist aber nicht nur harter Metalcore, den wir hier zu hören bekommen. Random Acts of Violence zeichnet sich durch großartige Synthesizer, schwere Gitarren und mitreißende Vocals aus, verwebt nahtlos elektronische Elemente, Stadionrock und Metal. Damit bleiben Fixation ihrem unverwechselbaren Stil treu und liefern einen Song, der gleichermaßen eingängig, melodisch, hart und wuchtig ist.

Die Band über den neuen Song: „Random Acts of Violence ist eine konzeptuelle Reise, die den Hörer in eine Geschichte über einen Protagonisten führt, der sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlt und nach Sinn und Zugehörigkeit sucht, aber letztendlich Trost in einem Kult findet. Die Geschichte entfaltet sich auf unserer kommenden EP, und diese Single ist der Beginn der Geschichte.“

Diesen Sommer werden Fixation auf großen Festivals in Europa spielen, darunter Tuska in Finnland, Summer Breeze Open Air und Full Force in Deutschland sowie Masters Of Rock in Tschechien. 2023 war die junge Band im Rahmen zweier ausgedehnter Europatourneen mit Devin Townsend und Annisokay zu sehen und trat auf renommierten Festivals wie Download UK, Prognosis NL, Eurosonic NL und Rock Imperium ES auf.

Damit haben Fixation ihre Position in der internationalen Szene schnell gefestigt, wie auch die Resonanz von Presse, Fans und Industrie bezeugt. Renommierte Medienhäuser wie die BBC und führende Bands des Genres wie Bring Me The Horizon haben die jungen Stars bereits im Blick.

„Jordan von Bring Me The Horizon hat mir eine Nachricht geschickt und gefragt, welche Band das war und wie der Song hieß. Das sagt schon viel aus!“ – Daniel P. Carter, BBC Radio 1 Rock Show