Lords Of The Trident: kündigen neue EP „V.G.E.P.“ für 1. Oktober 2024 an

Die Epic-Power-Metal-Recken Lords Of The Trident überraschen die Welt mit der bevorstehenden Veröffentlichung ihrer neuen EP V.G.E.P. (Video Game EP) am 1. Oktober. Jeder Track dieser EP wurde von den Lieblingsvideospielen der Band inspiriert und wurde als Shadow-Drop für die Patreon-Unterstützer von Lords Of The Trident veröffentlicht. Fans, die $5 oder mehr auf der Patreon-Seite der Band spenden, erhalten sofortigen Zugang zum Download der kompletten neuen EP sowie zu den letzten vier Studioalben, über 25 Live-Alben, mehr als 10 Singles und weiterem exklusiven Material.

Zur Feier der EP-Ankündigung haben Lords Of The Trident die erste Single und das Musikvideo zum Track To Kill a God veröffentlicht – eine wahrhaft schockierend blitzgeladene Performance, wie Frontmann Fang VonWrathenstein beschreibt:

„Soweit ich weiß, sind wir die erste Band der Welt, die Schlagzeug spielt, während sie vom Blitz getroffen wird. Wir schickten über 100.000 Volt Strom durch unseren Drummer, während er spielte, und so cool es auf dem Video auch aussieht, es war absolut atemberaubend, das in echt zu sehen… Von diesen kleineren Teslaspulen an der Vorderseite geschockt zu werden, bringt einen vielleicht nicht sofort um, doch es würde ziemlich wehtun. Aber die große Spule auf der Rückseite? Die wäre so ziemlich der sofortige Tod. Seine Frau hat mir alle 20 Minuten getextet, um zu fragen, ob er noch lebt!“

Sieh dir das musikalische Schockvideo zu To Kill A God jetzt hier an:

Das Konzept für das Video entstand, nachdem die Band eine EDM-Show besucht hatte, bei der riesige, selbstgebaute Teslaspulen in die Performance integriert waren. Lords Of The Trident kontaktierten die Erbauer dieser Spulen und entwickelten einen Plan, der die Gefahr auf die Spitze trieb, indem sie ihren Schlagzeuger mit einem schützenden Kettenhemd ausstatteten, um die kolossalen elektrischen Ströme zu überstehen.

Mit ihrem Markenzeichen, der theatralischen Produktion, und ihrem musikalischen Können festigen Lords Of The Trident weiterhin ihren Ruf als eine der elektrisierendsten Live-Bands des Heavy Metal. Seit 2008 ist die Band weltweit auf Tournee, spielte mit Größen wie Helloween und Steel Panther und trat auf großen Festivals in den USA, Japan und Europa auf.