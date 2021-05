Ray Wilson: veröffentlicht am 03.09. sein neues Album „The Weight Of Man“

Es war 1997, als Ray Wilson das letzte Genesis-Studioalbum Calling All Stations einsang, mitschrieb und aufnahm. Das Werk erreichte Platz 2 in den deutschen und britischen Charts und verkaufte sich in Europa über drei Millionen Mal. Es wurde von einer 46-tägigen Europa-Tour unterstützt, die in zwei Headliner-Shows bei Rock Im Park und Rock Am Ring gipfelte.

Vor Genesis hatte Ray mit seiner Band Stiltskin große Erfolge gefeiert und mit dem Song Inside die Nummer 1 in Großbritannien und in den MTV European Charts erreicht. Dazu kommt seine Gruppe Cut, die auf ausverkauften Stadiontouren mit The Scorpions und Westernhagen spielte.

Rays Solokarriere begann 2002 mit zwölf ausverkauften Akustikshows beim Edinburgh International Festival, wo er auch Songs aus seinem 2003 weltweit veröffentlichten Debütalbum Change präsentierte. Dies war der Beginn einer erfolgreichen Solokarriere, während der Ray Tausende von Konzerten spielte und regelmäßig Studio-Veröffentlichungen produzierte.

Seit 2002 ständig auf Tour – oft mit mehr als 150 Gigs pro Jahr – und nach vielen Kooperationen mit unglaublichen Künstlern aller Genres, von Rock über Prog bis Techno, darunter Armin Van Buuren, Steve Hackett, Turntablerocker, RPWL, Scorpions und Patrycją Markowską, hat Ray acht Studioalben sowohl als Solokünstler als auch mit den reformierten Stiltskin, zehn Live-Alben (von seinen Akustikshows, Bandkonzerten und dem Genesis Classic-Projekt) und zwei retrospektive Compilations veröffentlicht.

Fünf Jahre nach seinen letzten beiden Studioalben, den gefeierten Song For A Friend und Makes Me Think Of Home, bricht Ray Wilson endlich wieder die Stille und kehrt unter dem Banner The Weight Of Man mit zehn neuen Songs und einem erstaunlichen Lennon / McCartney-Track – es ist das erste Mal, dass er The Beatles covert – zurück, einem Werk, das objektiv als sein bisher bestes Album betrachtet werden kann: eine beeindruckende Reise durch Musik, Leben und die komplexen Zeiten, in denen wir leben.

The Weight Of Man zeigt nicht nur das Gewicht von Rays musikalischem Wissen, sondern auch seine unterschiedlichen Einflüsse, seine kompositorische Reife, seine Interpretationsfähigkeit und sein immenses Talent. Es ist hauptsächlich ein poetischer Schnappschuss und seine künstlerische Reaktion auf den schwierigsten Moment unseres Lebens, in dem die Covid-19-Pandemie etwas so Wichtiges und Unberührbares wie Musik gefährdet, eine der vollständigsten Kunstformen, die wir auf der Erde haben. Seine Musik und seine Texte waren noch nie so kraftvoll und präzise. Wenn wir sagen können, dass Wissenschaft der einzige Weg ist, dem wir folgen müssen, um ein Heilmittel für alle zu erreichen, dann ist wahre Musik die höchste Form von Empathie: Wo Impfstoffe endlich Leben behandeln, ist Musik die ständige Medizin, die sich um unsere Seelen kümmert. Deshalb ist The Weight Of Man voller Seele und Emotion, Erfahrung und dem Nervenkitzel von Enttäuschungen oder Träumen, Verständnis und Hoffnung. Und meist ist The Weight Of Man dem Titel entsprechend das Gewicht von uns allen. Als Menschen, als Lehrer für unsere Kinder und die Welt werden wir das Potenzial einer besseren Gegenwart und Zukunft als globale Gemeinschaft bieten.

Aus musikalischer Sicht ist The Weight Of Man die perfekte Kreuzung der Vielseitigkeit, die Ray auf seiner multichromatischen künstlerischen Reise erreicht hat: aus den experimentellen Landschaften und nächtlichen Stimmungen der Eröffnungssingle You Could Have Been Someone wandern wir durch komplexe Tracks wie The Last Laugh oder den Titelsong. Von der kraftvollen Innovation von Amelia (einem der faszinierendsten Songs) bis zum radiofreundlichen Refrain von Almost Famous, der vierten Single des Albums: Es ist eine Achterbahnfahrt der Melodien, die die perfekte Oberfläche für Rays Fähigkeit schafft, Geschichten zu erzählen und sich mit Charakteren zu beschäftigen: der Zuhörer, der der Sänger gewesen sein könnte (You Could Have Been Someone), Ray, der jeder von uns ist, der vom Fenster aus die Welt beobachtet (Mother Earth), die jüngere Version von uns, die wir verloren haben (We Knew The Truth Once), der Rockstar, der hofft, den Kontakt zu seinem Publikum nicht zu verlieren, weil wir alle gleich sind, auf und neben der Bühne (I, Like You), der Mensch, der der Oberflächlichkeit Gewicht verleiht und zur schwersten Last der Welt wird (The Last Laugh, The Weight Of Man), die einsame Seele, die versucht, mit einem neuen Freund und neuen Ideen einen neuen Ort zu finden (Symptomatic). Das Mädchen, das davon träumt, eine Königin zu sein, während es seinen Lebensweg sucht (Almost Famous), ein Mann mittleren Alters, der anfängt, an sich selbst zu glauben und eine neue Wahrnehmung in gewöhnlichen kleinen Dingen des Lebens findet (Cold Like Stone).

In The Weight Of Man gibt es keine Füllersongs. Jeder Track ist ein unverzichtbarer Schritt auf demselben Weg und könnte eine eigenständige Single sein. Jedes Stück ist mit Liebe zum Detail ausgearbeitet. Es könnte Rays persönliche Art sein, ein „Konzeptalbum“ zu erstellen, aber man kann genauso jede einzelne Melodie aus ihrem Kontext entfernen, um eine neue Bedeutung zu bekommen und Lebenserfahrungen zu erkennen, in denen so vieles reflektiert wird. Es ist kein Zufall, dass das Cover des Albums dieses Gefühl ausdrückt: Man kann den Schatten eines flüssigen Mannes erkennen, oder zwei sich umarmende Figuren oder alles, was man in diesem besonderen Moment sehen möchte, so wie wir es als Kinder getan haben, wenn wir den Wolken am Himmel neue Identitäten gegeben haben. Genau darum geht es in diesen Songs: Es ist ein Lockdown-Foto, aber es ist auch ein „altmodischer Film“ und ein Rückblick auf „in einigen Jahren“. Es ist Rays aufmerksames Auge, aber es ist die Stimmung, die jeder in seinem Leben gefühlt hat. Es ist eine intelligente Widerspiegelung unserer schwierigen Zeit (globale Erwärmung, Brexit, Pandemie, Fake-News und die Unbillen der Sozialen Medien), aber hauptsächlich die selbstbewusste

Präsentation von Freude, Hoffnung und ein Motivationsschub, um uns daran zu erinnern, wie besonders und einzigartig wir sind, wenn wir uns dessen bewusst werden.

Ray ist einen unglaublich langen Weg gegangen. Jetzt zeigt The Weight Of Man, wie er in einem Karrieremoment, in dem dieses Maß an Kreativität und die künstlerische 360°-Kontrolle nach so vielen aufgenommenen Alben und Songs offensichtlich ist, schneller als je zuvor freiläuft. The Weight Of Man kommt von einem Ort, an dem diese Lehre (oder Notwendigkeit), die in Symptomatic („determination fused with new ideas“) besungen wird, ihre Umsetzung in die Realität findet: das wirkliche Leben. Und die Welt, die wir als „Hintergrundtheater“ dafür nutzen. Wo Ray uns genau daran erinnert, was Künstler tun: Sie kreieren Songs, sie spielen Songs, sie verwandeln das Geschenk der Musik in eine Freude für alle, und oft nehmen sie die schlimmste Zeit unseres Lebens und verarbeiten sie zu unserem Lieblingstrack. Etwas, das vielleicht eine Realität, die wir nicht mehr erkennen, nicht ändern wird, was uns aber sicherlich mit neuem „goldenen Schlummern“ schmücken wird, um unser Leben zu füllen, wie schon The Beatles sangen. Und wie Ray uns ermutigt, lauter und wahrer als je zuvor…

Ray Wilson – The Weight Of Man

Jaggy D / Soulfood

VÖ: 03.09.2021

www.raywilson.net

www.facebook.com/raywilsonofficial