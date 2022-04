Zinny Zan: veröffentlichen neue Single „Nobody Gets Out Of Here Alive“

Nobody Gets Out Of Here Alive ist die neue Single der schwedischen Rocker Zinny Zan.

Die Band kommentiert:

„Nobody Gets Out Of Here Alive ist ein Song darüber, sich zu trauen, alles zu tun und zu erforschen, was man im Leben erforschen möchte. Einige werden vielleicht von den Gedanken daran zurückgehalten, was andere denken oder sagen könnten. Warum? Mach was du willst, und sei nicht schüchtern! Am Ende des Tages kommt hier sowieso niemand lebend raus!“

Der Song ist auf dem kommenden Album Lullabies For The Masses enthalten, das am 20. Mai erscheint. Es ist alles drin, vom ersten Akkord bis zum allerletzten bei jedem einzelnen Song auf diesem Album. Die Vielfalt der Stücke auf diesem Debüt zeigt nur, wie brillant diese Jungs es schaffen, von Heavy Rock zu wunderschönen und gut arrangierten Balladen zu wechseln, bei denen jedes Wort und jede Note in Herz und Seele treffen.