Zinny Zan: veröffentlichen das neue Album „Lullabies For The Masses“ und ein neues Video

Das neue Zinny Zan-Album Lullabies For The Masses ist am Freitag erschienen.

Es ist alles drin, vom ersten Akkord bis zum allerletzten bei jedem einzelnen Song auf diesem Album. Die Vielfalt der Stücke auf diesem Debüt zeigt nur, wie brillant diese Jungs es schaffen, von Heavy Rock zu wunderschönen und gut arrangierten Balladen zu wechseln, bei denen jedes Wort und jede Note in Herz und Seele treffen. Das ist Rock’n’Roll!

Parallel gibt´s mit Heal The Pain ein neues Video:

Wer sind Zinny Zan?

Zinny J Zan: Ein Sänger, Frontmann und Songwriter mit einer Vergangenheit in Bands wie Shotgun Messiah, Easy Action und Zan Clan. Mit fast einer halben Million verkauften Alben allein in den Vereinigten Staaten, 1,4 Millionen weltweit, Radio-Hits und in Dauerschleife rotierenden Videos! Sein Debütalbum mit Shotgun Messiah hielt sich fünf Monate(!) in den Top 200 der Billboard-Charts. Zinny Zan hat zudem diverse seiner Songs in Filmen und Fernsehserien platziert.

Stefan Bergström: Leadgitarrist, Sänger, Songwriter & Produzent der Band Skintrade mit einem Zeppelin Award für das beste Rockalbum des Jahres Mitte der 90er und einer Grammy-Nominierung für eines ihrer Videos. Skintrade haben ausgedehnte Tourneen in Europa absolviert, diverse Videos auf MTV platziert und ebenfalls einige Radiohits ihrer Vita.

Hogge Calmroth: ehemaliger Bassist der Band Skintrade mit einem Zeppelin Award für das beste Rockalbum des Jahres Mitte der 90er und einer Grammy-Nominierung für eines ihrer Videos. Skintrade haben ausgedehnte Tourneen in Europa absolviert, diverse Videos auf MTV platziert und ebenfalls einige Radiohits ihrer Vita.

Das gemeinsame Album Lullabies For The Masses ist ein klassisches Rock-Werk mit einer rockigen Attitüde und Texten, die ein eindringliches Bild von einem harten Leben vermitteln, das dennoch immer voller Liebe und Hoffnung bleibt.

Play loud!

Facebook | Instagram