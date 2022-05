Molotov Train: präsentieren neue Single und Lyricvideo ‚Your Saviour‘

Molotov Train haben ein Händchen für zeitgemäße Themen. Einerseits passt der Bandname gerade gut zum momentanen Zeitgeschehen, andererseits haben auch die bisher veröffentlichten Songs Disobedience und K.T.K. eine sehr aktuelle Komponente und legen den Finger auf wunde Punkte. In die gleiche Kerbe schlägt auch der dritte Output der Schweizer Combo. Ein Banger vor dem Herrn, klassisch gewürzter Metal mit einer Prise Slayer und einem Text, der die Abhängigkeit von sozialen Medien, die Sucht nach dem nächsten Klick und der allgemeinen digitalen Völlerei behandelt. Erneut schletzen Molotov Train einen Song in die Runde, der direkt auf den Mann zielt, keine Gefangenen macht und kompromisslos alles niederwalzt, was sich ihm in den Weg stellt. Wiederum wunderbar in Szene gesetzt durch den dänischen Klangbarden Jacob Hansen (Evergrey, Amaranthe, Volbeat, etc.).

Weitere Breitseiten sind bereits in der Pipeline.

Locker lassen kennen die Jungs nicht…

Überzeugt euch selbst:

www.molotovtrain.com

www.facebook.com/MolotovTrain