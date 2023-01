Molotov Train – Worlds Together

Die Schweizer Molotov Train schwimmen durch den großen Rock- wie Alternative-Metal-Ozean und haben als letzte EP Worlds Together im Oktober 2022 herausgebracht. Fünf Songs und über 20 Minuten Spielzeit brachten die Musiker über das Label 6003 Records heraus. Das Artwork spiegelt die Musik wunderbar wider und macht Lust darauf, den Opener anzuspielen. Erfrischend, modern, mit lebhaften Atmosphären sprudeln die ersten vier Minuten aus der Anlage. Mit dem Fokus auf allen Instrumenten zaubern sie einen Cocktail, der den Hörer wie einen Bullen am Nasenring durch die Manege zieht. Stimmgewaltig hat Gilbi nicht nur alles im Griff, sondern kann mit seinen Gesangsfarben weitere Höhepunkte setzen. Metalcore-übliche Beats und lockere 2000er Heavy Metal Hooks machen die Männer aus den Alpen nicht nur vielseitig, sondern sie können mit Paralyzed und Your Saviour die Headbanger der jüngsten Ära erreichen. Von Jacob Hansen produziert, bringen die beiden Gitarristen Claudio und Cyril die gewünschte Power auf den Punkt. Die absolute Granate servieren Molotov Train mit K.t.k. Der feurige Cocktail fliegt durch die Dunkelheit und entzündet im Anschluss die Hochhausfassaden, bis diese lichterloh im Schein des Mondes wie übergroße Fackeln bedrohlich ins Wanken geraten. Die Zügel werden jedoch immer lockerer, der Song scheint der Truppe aus den Händen zu gleiten. Kurz vor dem Abriss greifen sie als Kollektiv wieder an und bringen den Höhepunkt ganz sicher in den Heimathafen. Disobedience kommt da leider nicht mehr ganz heran. Die EP kann man dennoch wunderbar als Hörprobe anbieten. Noch ist eine finale Prognose aufgrund der wenigen Songs schwer. Mit Luft nach oben zeigen Molotov Train, dass man dennoch in der Zukunft mit ihnen rechnen muss. Worlds Together kann dafür bereits die eine oder andere Tür öffnen.

