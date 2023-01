Extrabreit – Der Abschluss der Weihnachts-Blitz-Tournee am 30.12.2022 in der Markthalle, Hamburg

Eventname: Extrabreit – Weihnachts-Blitz-Tournee 2022

Band: Extrabreit Ort: Markthalle, Hamburg Datum: 30.12.2022 Kosten: VVK 39,75 € Zuschauer: 1.000 (Ausverkauft) Genre: Deutschrock Link: https://www.facebook.com/events Setliste: Extrabreit Her Mit Den Abenteuern Geisterbahn Fahrn Glück Und Geld Kleptomanie Joachim Muss Härter Werden Winter Polizisten 1-1-0 Billiges Benzin (Stefan Kleinkrieg) Liebling (Stefan Kleinkrieg) Der Präsident Ist Tot Der Letzte Schliff Gib Mir Mehr Davon Vorwärts Durch Die Zeit Für Mich Soll’s Rote Rosen Regnen Mary Jane Lottokönig 3-D Hart Wie Marmelade Flieger, Grüß Mir Die Sonne

Zugabe 1: Hurra, Hurra, Die Schule Brennt Annemarie Bus Baby Junge, Wir Können So Heiß Sein

Zugabe 2: Sturzflug

Weihnachts-Blitz-Tournee. Dieses Schlagwort elektrisiert die Fans seit 2002. Da gab es von der besonders in den 80ern- sowie 90ern-Jahren erfolgreiche Band aus Hagen eine Reunion. In dieser Besetzung sind die Deutschrocker, die sich im Punk erklärten und immer wieder mit der Neuen Deutschen Welle in Verbindung gebracht werden, noch immer zusammen.

Im Rahmen dieser WBT kommen „Die Breiten„, wie sie liebevoll von ihren Fans genannt werden, alle Jahre wieder in die Hamburger Markthalle. Immer wieder am 30. Dezember findet das Abschlusskonzert hier statt. Und immer wieder ist, so auch diesmal, ausverkauft. Sie scheinen den allgemeinen Trend in der Szene gerade umzudrehen, denn die Hälfte der 16 Tourkonzerte sind bereits früh restlos ausverkauft. Allerdings ließ die Pandemie die Durchführung in den letzten beiden Jahren nur bedingt zu.

Nun geht die Band in das 44. Jahr des Bestehens, seit 20 Jahren unverändert in dieser Besetzung. Sie verspotten noch immer die Polizei, sie zünden wieder die Schule an und sind noch immer hart wie Marmelade. Ihrem Piloten ist nichts verboten, sie haben Kleptomanie und lassen rote Rosen regnen. Die Erfinder des deutschen Pop-Punks waren im Bayerischen Rundfunk in den 80ern lange Jahre verboten. Das förderte ihren Ruhm und die Liste der Hits begann zu wachsen. Mit Auf Ex erschien 2020 zur Unzeit der Pandemie das bereits 13. Studioalbum der Jungs.

Kai Havaii, Stefan Kleinkrieg, Rolf Möller, Bubi Hönig und Lars Hartmann gelten schon seit Jahren als einer der besten deutschen Liveacts. Dass dem so ist, beweisen sie heute wieder vor voller Hütte. Vorher treffen sich etwa 20 Fans aus dem gesamten Bundesgebiet in der Alt-Hamburger Bierbar Kombüse zwei Querstraßen weiter zum „Vorglühen“ und Austausch. Da es keine Supportband gibt, startet die Show pünktlich wie angekündigt um 20:30 Uhr. Zur Begrüßung bittet Kai wie immer: „Lasst uns den guten alten Deutschrock zelebrieren“, und schon geht es ohne Pause los. Die Breiten lassen auch heute nichts auf der Setliste aus, was das Fanherz begehrt. Die lange Liste ihrer Mega-Hits findet sich ebenso wieder, wie die ironischen Rockhymnen Joachim Muss Härter Werden oder Billiges Benzin aus dem aktuellen 2022er-Soloalbum Die Sonne Scheint Für Alle von Stefan Kleinkrieg.

Natürlich wird auch der legendäre Duett-Titel Für Mich Soll’s Rote Rosen Regnen mit Hildegard Knef gespielt. Zwar steht kein Duettpartner neben Kai Schlasse, besser als Kai Havaii bekannt, aber hier im Saal hat jeder das Video aus 1993 fest im Kopf. Lautstark wird mitgesungen oder mitgegrölt. Textsicher sind alle! Da werden die ruhigen Balladen wie Junge Wir Können So Heiß Sein genauso begleitet wie die schnelleren Nummern Der Präsident Ist Tot oder 1-1-0. Der bekannt provokative Song Polizisten beginnt mit einem düsteren Basslauf, wird dann mit Reggae-Klängen unterfüttert und bekommt ein neues, frisches Gesicht.

Im Publikum sind aber nicht nur die Mittfünfziger, die mit dieser Musik groß geworden sind. Von ein paar angesteckten Kindern abgesehen, sehe ich auch reichlich Zwanzig- bis Dreißigjährige, die alle brav mit Bandshirt die heutige Party genießen. Markus, der „Möhrchendising“-Mann hat alle Hände voll zu tun. Das aktuelle Shirt mit Weihnachts-„Stevie„, dem Logo der Band, geht weg wie warme Semmeln. Extrabreit spielen heute über zwei Stunden ein Programm aus der Bandgeschichte, welche das Spektrum zwischen Deutschrock, Punk und Rock ’n‘ Roll aufzeichnet, das die Band so auszeichnet. Einige Songs der letzten Scheibe sind natürlich ebenso dabei. Von Neuer Deutscher Welle spricht hier niemand. Das ist was für Markus und Nena …

Fazit: Auf ein Wiedersehen spätestens am 30.12.2023! Der Vorverkauf startet in Kürze! Extrabreit – nie waren sie so wertvoll wie heute.