Buchtitel: Loopyworld – Die Frühen Tage Von Iron Maiden

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 231 Seiten

Genre: Dokumentation, Metal, Musik

Release: 28.10.2022

Autor: Steve „Loopy“ Newhouse

Link: http://www.iron-pages.de/

Verlag: Iron Pages Books

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-940822-16-1

Steve „Loopy“ Newhouse hat im Oktober das Buch Loopyworld – Die Frühen Tage Von Iron Maiden über Iron Pages Books herausgebracht. Auf über 230 Seiten berichtet er als ehemaliges Mitglied der Killer Krew, Schlagzeug-Roadie, Schulkamerad und bester Freund von Paul Di’Anno über die frühen Tage von Iron Maiden. Das Artwork wurde vom ehemaligen Maiden-Zeichner Derek Riggs entworfen, der seit 1992 nicht mehr für die britische Heavy Metal Band gearbeitet hat. Ein vermutlich letztes Mal hat er seinen Stift genommen, um Eddie ein Gesicht zu geben. Das Design geht in die Killers-Epoche zurück. In die Tage, als Herr Riggs das Maskottchen erfunden hat.

Zurück zu Loopy und seiner Geschichte. Die Reise führt den Leser in die frühe Entwicklung der NWOBHM-Legende. Endlose Proben, lange Reisen und spektakuläre Wendungen bringen Iron Maiden auf Kurs. Mittendrin der eigentlich völlig normale Steve Newhouse, der scheinbar des Öfteren zur rechten Zeit am rechten Fleck auftaucht. Bereits die zwei Seiten Vorwort machen Lust auf mehr. Über 30 Seiten voller Bilder dokumentieren die einzelnen Geschehnisse – vor allem im Bildband in der Mitte des Buches. Die Steve „Loopy“ Newhouse Facebook-Anmeldung brachte den Stein ins Rollen. Fans erkannten ihn und wollten die Geschichten der ersten Tage von ihm erfahren. Von dem Interesse aufgrund seiner Iron Maiden Vergangenheit überwältigt, musste sich Steve erst mal fangen. Schlussendlich gipfelt es in diesem Buch, in dem er seine Tage mit Iron Maiden detailliert durchleuchtet. Themen wie Aufnahmen zum Powerslave auf den Bahamas, diverse kühle Biere zu spannenden Gesprächen setzen neben den 300 Shows in 15 Ländern weitere Höhepunkte. Die wahren Geschichten basieren auf Tagebucheintragungen von Steve – seinem, wie er sagt, schlechten Gedächtnis und übergebliebenen Aufzeichnungen von Ort und Zeit.