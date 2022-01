Zinny Zan: unterschreiben bei Wild Kingdom, erste Single inkl. Video ab heute

Wild Kingdom Records freuen sich, die Hardrock-Legenden Zinny Zan und Stefan Bergström (Easy Action, Shotgun Messiah, Zan Clan & Skintrade) mit ihrer Band Zinny Zan unter Vertrag zu nehmen.

Calle von Wild Kingdom kommentiert die Unterzeichnung:

„Wir sind sehr stolz darauf, dass es dem Plattenlabel gelungen ist, Zinny Zan für das kommende Album Lullabies For The Masses zu verpflichten. Das Album hat das Potenzial, ein echter Hard-Rock-Klassiker zu werden.“

Die erste Single Heartbreak City ist ein klassischer Rockertrack! Ein geradliniger Up-Tempo-Beat mit einem großartigen Gitarrenriff, ein Killer-Song, den ihr laut spielen müsst, während ihr mit ein paar coolen Leuten durch die Gegend cruist.

Hier gibt´s das Video:

Zinny Zan und Stefan kommentieren die Unterzeichnung:

„Das ist ein Match made in Heaven! Es gab diverse Firmen, die Interesse zeigten, aber nachdem wir uns mit dem Team von Sound Pollution zusammengesetzt hatten und mit ihnen eh was machen wollten, da wir uns seit Jahren kennen und schätzen, schien das jetzt der perfekte Zeitpunkt zu sein.“

„Das und die gemeinsame Sicht auf das ganze Drumherum haben uns die Wahl ziemlich leicht gemacht“, fügt Stefan hinzu.

Ex-Skintrade-Bassist Hogge Calmroth ist ebenfalls Mitglied der Band.

Zinny Zan – Heartbreak City ist jetzt erhältlich: https://orcd.co/heartbreakcity

Zinny J Zan: Ein Sänger, Frontmann und Songwriter mit einer Vergangenheit in Bands wie Shotgun Messiah, Easy Action und Zan Clan. Mit fast einer halben Million verkauften Alben allein in den Vereinigten Staaten, 1,4 Millionen weltweit, Radio-Hits und in Dauerschleife rotierenden Videos! Sein Debütalbum mit Shotgun Messiah hielt sich fünf Monate(!) in den Top 200 der Billboard-Charts. Zinny Zan hat zudem diverse seiner Songs in Filmen und Fernsehserien platziert.

Stefan Bergström: Leadgitarrist, Sänger, Songwriter & Produzent der Band Skintrade mit einem Zeppelin Award für das beste Rockalbum des Jahres Mitte der 90er und einer Grammy-Nominierung für eines ihrer Videos. Skintrade haben ausgedehnte Tourneen in Europa absolviert, diverse Videos auf MTV platziert und ebenfalls einige Radiohits ihrer Vita.

Hogge Calmroth: ehemaliger Bassist der Band Skintrade mit einem Zeppelin Award für das beste Rockalbum des Jahres Mitte der 90er und einer Grammy-Nominierung für eines ihrer Videos. Skintrade haben ausgedehnte Tourneen in Europa absolviert, diverse Videos auf MTV platziert und ebenfalls einige Radiohits ihrer Vita.

Das gemeinsame Album Lullabies For The Masses ist ein klassisches Rock-Werk mit einer rockigen Attitüde und Texten, die ein eindringliches Bild von einem harten Leben vermitteln, das dennoch immer voller Liebe und Hoffnung bleibt.

Play loud!

www.facebook.com/large4ever

www.instagram.com/zinny.zanofficial